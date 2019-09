Raphael: "Creo es el disco más puntero, diferente y avanzado que he hecho"

Raphael ha visitado en numerosas ocasiones Córdoba. Y con distintos formatos. Pero esta vez actuará en el Teatro de La Axerquía (14 de septiembre) con su apuesta más novedosa, 'Raphael REsinphónico'.

La elegante mezcla de sus grandes éxitos con música sinfónica y electrónica, lograda en los estudios Abbey Road, redescubren la capacidad de espectáculo que ya poseen los temas del artista linarense.

"Creo que ha sido el disco más puntero que yo he podido hacer, lo más diferente y lo más avanzado. es la mezcla de la música sinfónica con la música electrónica. Y en ese maravilloso auditorio va a sonar de locura", ha contado en Hoy por Hoy Córdoba.

Raphael augura sorpresas en su puesta en escena en Córdoba, después de la cual pisará una treintena de escenarios nacionales e internacionales antes de terminar la gira.

Y como es incansable, ya está pensando en el nuevo disco que espera lanzar en Navidad o el nuevo proyecto en el que embarcarse en el que no se descartan colaboraciones especiales. Aunque por el momento, Raphael no quiere adelantar nada. Sino invitar al público cordobés a no perderse el concierto en La Axerquía.