"Estoy bien y llego al 100%". Es el lugar común donde han confluido dos futbolistas tan diferentes como Montero y Da Silva, dos de los fichajes del último día de mercado y que han sido presentados esta mañana en Abegondo. Ambos se muestran dispuestos a debutar ya mismo si Anquela lo cree necesario. También los dos han coincidido en quitar hierro a su condición de cedidos a la hora de valorar su posible compromiso con el proyecto. "Todos lo que venimos sabemos a lo que venimos. Da igual cedido o comprado, venimos a darlo todo", señaló Montero.

Francisco Javier Montero es un central zurdo de 20 años, sevillano de nacimiento, y que ya ha debutado con el Atlético de Madrid tanto en Liga como en Champions, aunque su equipo "base" de la pasada campaña fue el filial colchonero. "Es un reto importante dar el salto desde una categoría más baja. Quiero afrontarlo de la mejor manera y hacer un buen año". Su llegada estuvo rodeada de intriga, ya que en el último día de mercado fueron varios los equipos que intentaron llevárselo a sus filas. "Tuve varios equipos más pero vengo con ilusión y contento para hacerlo de la mejor manera. Es un club histórico de Primera. Eso influyó en la decisión. Esperamos por la mejor opción y me decidí a venir por el club, la ciudad y sobre todo afición. Es un salto más en mi carrera profesional". No es el único futbolista del Atlético que llega a la ciudad, ya que con él aterriza su compañero Mollejo. Un extremo al que describió como "un jugador muy comprometido, muy trabajador y luchador. Muy buena persona y va a venir a darlo todo".

La sorpresa del mercado de verano fue el extremo peruano Beto da Silva. Un extremo de 22 años, que puede jugar también por dentro y que llega cedido por Tigres mexicano. "Es una linda oportunidad para mí poder volver a Europa. Encuentro un gran equipo, con grandes jugadores" manifestó en su primera rueda de prensa. Da Silva es otro de esos futbolistas a los que el nombre del Deportivo le ha supuesto un atractivo para no dudar en saltar el charco. "Cuando me enteré de la posibilidad de venir me puese muy contento. Fue algo rápido. En cuanto me lo comentaron no dudé. No veía el momento de llegar". La etapa blanquiazul comienza luego de haber vestido las camisetas de los sub´21 del PSV, Gremio, Argentinos Juniors, Lobos y Tigres. "Quizás tomé malas decisiones en mi carrera pero tengo una linda oportunidad de estar en la cima en un club grande y la voy a aprovechar". Ayer mantuvo el primer contacto con el técnico, Juan Antonio Anquela. "El profe nos dio la bienvenida a todos de una manera rara, haciendo un callejón... lo tomamos de buena onda. Tendremos momentos de conversar mejor".