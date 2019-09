Los empresarios, preocupados por la incertidumbre política

Aumenta la preocupación entre los empresarios gallegos por la inestabilidad política que arrastramos en los últimos tiempos, con los presupuestos de 2018 de Mariano Rajoy prorrogados desde entonces y un gobierno en funciones tras las elecciones del 28A.

Esta situación afecta a la economía gallega que, como todas, quiere estabilidad y un gobierno con presupuestos nuevos o que sea capaz de tomar la decisión de endeudarse para animar la obra pública, con ella la privada y en última instancia el consumo.

No solo se trata de reactivar las inversiones, también de dar seguridad jurídica a las empresas. Desde Pontevedra, el presidente de la patronal, Jorge Cebreiros avisa de que cuanto más tiempo pasemos con esta incertidumbre peor serán las cosas y lo pagará el empleo, algo que ya se está notando; se aplazan decisiones de contratación o mejora de las condiciones de los trabajadores. "No hay peor crisis que la psicológica, cuando uno cree que las cosas no van a ir bien, retrae inversiones y no aumenta la contratación a tiempo completo, o de temporal a fijo", afirma Cebreiros que considera los últimos datos del paro "preocupantes".

Urge un gobierno en España teniendo en cuenta el panorama internacional. A la incertidumbre política interna hay que sumar, apunta Cebreiros, la que provoca el Brexit, la economía alemana entrando en recesión o batallas comerciales tan lejanas como la de Estados Unidos y China, variables que afectan inversiones en sectores con intereses gallegos como los de la automoción o la construcción.