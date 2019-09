Pascal Renolt: "Al cabo de tres días quise dimitir"

El portavoz de Ciudadanos Gandia, ha sido este miércoles 4 de septiembre el protagonista de La Entrevista del Hoy por Hoy Gandia. Pascal Renolt ha indicado que hará una oposición en positivo e intentando aportar algo útil en la labor de fiscalización de la gestión del Gobierno. Ahora bien, Renolt ha asegurado que será contundente en la critica al gobierno en temas relevantes para la ciudad, como el Turismo, aunque siempre de manera “constructiva”.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gandia, Pascal Renolt, ha asegurado en una entrevista a Radio Gandia SER, que pensó en dimitir a los pocos días de haber sido nombrado como concejal. El líder de la formación naranja ha afirmado que este pensamiento no fue producto del “desencanto”inicial al encontrarse en su nuevo despacho y como representante de la oposición, si no más bien, según ha aclarado Renolt por “no sentirse útil tal como me hubiera gustado”.

Tras consultar su idea inicial de presentar su dimisión, con su familia y otras personas, dice el portavoz de Ciudadanos, que al final comprendió que no podría defraudar a las personas que le habían votado.

Al margen de esta cuestión, Pascal Renault, ha sido especialmente crítico con la política turística de Gandia. De forma literal ha manifestado que“no me ha gustado como se ha trabajado”, al tiempo que ha criticado, a juicio de Renolt, la falta de contenidos de ocio en la playa.

Escucha aquí íntegra La Entrevista con Pascal Renolt: