José Juan Castro pronuncia un pregón lleno de recuerdos y emociones surgidos en el Monterrey

Desde hace unos años el pregón se adelanta a la tarde-noche del día 31 de agosto, tras un Pasacalle Anunciador en el que intervenían la Agrupación Musical Arroquia Martínez, la Banda de Música ‘Pedro Gámez Laserna’ y la Banda de Cornetas y Tambores ‘Nuestra Señora de la Asunción’, que recorrían la ciudad desde distintos puntos, hasta la Plaza de España.

En primer lugar, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Jódar, que, un año más, se quedaba pequeño, ante la masiva presencia de familiares y amigos, tenía lugar la presentación del pregonero, José Juan Torres Castro, a cargo de su amigo José Antonio Hidalgo Lorente. Eso sí, con mínima representación de los grupos de la oposición, ausencia de la concejala-portavoz de grupo de Ciudadanos, Josefina Cano, solo un concejal del grupo de Izquierda Unida, Mateo Justicia, ausencia de su portavoz y coordinadora local, Juana Cazorla. Si asistían los dos concejales del grupo de Podemos Jódar, el del Partido Popular y todos los concejales del equipo de gobierno, grupo municipal del PSOE. Presentaba el acto la concejala de Cultura, Promoción y Turismo, Juani Vílchez.

Hidalgo Lorente hacía un recorrido por la trayectoria personal y profesional de Torres Castro. Amistad que surgía en el Monterrey, Cafetería-Bar que regentaron sus padres a lo largo de más de treinta años, “… Cuando la pubertad asomó en nosotros, esa amistad la trasladáramos al ámbito de la pandilla… La afamada ‘Peña Snoopy’. Durante aquellos años de instituto trasladamos nuestras correrías a la cochera de María, hija de Salvador Balboa, o al horno de la calle Tarifa o a la casa de Del Jesús, que dio cobijo a nuestras fiestas y sobre todo a nuestra feria… Nuestra caseta de feria era de lo mejor que había en la feria, estaba bien organizada, bien situada, limpia, con un ambiente sano y alegre. Era nuestro punto de reunión, para empezar el día uno de septiembre, al mediodía, y nuestro lugar de encuentro todas las tardes y noches, antes de bajar a los coches locos, al sapito… Hoy, años después, nuestro pregonero es profesor titular de universidad, adscrito al Departamento de Óptica de la Universidad de Granada, Licenciado en Física y Diplomado en Óptica y Optometría, Doctor en Ciencias Físicas, autor de decenas de artículos y más de cincuenta comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Sus líneas principales de investigación son la calidad óptica de la visión binocular, evaluación del rendimiento visual bajo diferentes condiciones experimentales…”.

La alcaldesa, María Teresa García, en su primer pregón al frente de la corporación se mostraba, especialmente, orgullosa, al coincidir con dos amigos de su pandilla de la ‘Peña Snoopy’ a la que también pertenecía, “… Es para mí un momento de orgullo estar, esta tarde, con todos vosotros/as. Estamos en una feria más. Lo hacemos este año, como viene siendo tradicional, reconociendo el trabajo y profesionalidad de un vecino que ha sabido desarrollarse, profesionalmente, con su esfuerzo y el de su familia. Claro ejemplo del ánimo de superación que todos debemos de tener para avanzar en nuestra sociedad. Tras la marginación cultural de siglos… Jódar vuelve a vestirse de gala… Para acoger estos días de alegría, de diversión y convivencia. Jódar abre sus puertas a los visitantes, a los pueblos de la comarca, y ofrece su hospitalidad y solidaridad a todos/as. Han precedido, a estos días, un sinnúmero de actividades, eventos y actos que han convocado a todas las edades, en nuestras plazas, calles y espacios deportivos. Cada año superándose en calidad y variedad. Detrás de todo ello hay un gran equipo, de trabajadores/as, que lo hace posible…”.

Ya desde el balcón del Ayuntamiento de Jódar, ante una Plaza de España abarrotada, siendo uno de los pregones, que más público ha concentrado en las hasta ahora dieciséis ediciones del Pregón de Feria, el pregonero mostraba su orgullo de ser el pregonero en un año de celebraciones para la ciudad y desde un lugar muy cercano al bar donde transcurrió su infancia y juventud, también orgulloso de su familia, hijo de Melchor y Petra, hermano de Alfonso y M.ª Carmen, padre y hermano fallecidos hace unos años, su esposa María e hijos, María y Alberto, “… Es para mí tal el honor el que siento, que supera cualquier calificación y resulta imposible cuantificar… Ahora mismo, me siento como en casa, tanto esta institución, como el edificio que la alberga, siempre han estado presente en mi vida, desde mi más remota infancia. Ha estado, en el camino, entre mis dos lugares especiales del universo, mi hogar en la niñez y nuestro negocio familiar, el Bar Monterrey. Por lo que habré pasado decenas de miles de veces frente a esta Casa Consistorial… Salí hace muchos años de Jódar, para completar mi formación. Y al final, he acabado viviendo en Granada, donde desarrollo mi profesión de profesor universitario, compaginando tareas docentes con la investigación, todo centrado en la óptica y la visión. Y esta noche os veo muy bien… Puedo continuar con este pregón, con mi corazón alegre y agradecido. Queridos paisanos, queridos galdurienses, gracias por estar aquí… Un pueblo con título de ciudad, una ciudad con historia, que hoy inaugura, otro año más, su Real Feria, fundada en el año 1837, por Real Decreto de la reina Isabel II, ‘¡Casi na!’. Por lo que se acerca a su segundo siglo de historia, cumpliendo 182 años. Pero no es un año más, por lo menos para mí, es un año tan especial que hasta me tiembla la voz y las piernas y me palpita el corazón de pensarlo. Sí, me tiemblan de nervios y a la vez de emoción, por la responsabilidad que conlleva un Pregón de Feria del pueblo que te ha visto nacer. Y de un pueblo que lo que mejor tiene son su historia y sus gentes, vosotros, mis paisanos…”.

Entre las celebraciones que se conmemoran este año, en la ciudad, recordaba el 50 Aniversario del Instituto de Bachillerato, el Centenario de la Concesión del Título de Ciudad y la declaración, este año, a la ‘Cultura del Esparto como Patrimonio Cultural inmaterial’, a los que sumaba el 50 Aniversario de la llegada del hombre a la luna, “…

A la finalización del pregón, presentador y pregonero firmaban en el Libro de Oro de la Ciudad, también lo hacía, a instancias del Cronista Oficial de la Ciudad, Ildefonso Alcalá Moreno, José Luis Hidalgo, en su nueva condición de Diputado responsable del Área de Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén.

La Banda de Música ‘Pedro Gámez Laserna’ interpretaba los Himnos de Jódar, Andalucía y España, para, a continuación, realizar un nuevo Pasacalles hasta la esquina entre la calle General Fresneda, Paseo Primero de Mayo y calle Joaquín Galván, por el sequito presidido por la Alcaldesa, M.ª Teresa García, compuesto por autoridades, pregonero y gran cantidad de público, donde se procedía al tradicional ‘Corte de la Cinta y Encendido de la Portada y Alumbrado Extraordinario’ y la interpretación del Himno de Jódar por la ‘Coral Stmo. Cristo de la Misericordia’.

Pregoneros

2003.- Pedro Martínez Montávez,

2004.- Jesús Barroso Torres,

2005.- Pedro José Alados Arboledas,

2006.- José Chamizo de la Chica,

2007.- Manuel Ruiz Amezcua,

2008.- Saturnino Regidos Martínez,

2009.- Juan León,

2010.- Antonio Cruz

2011.- Manuel Herrera Gómez,

2012.- Enrique Herrera Viedma,

2013.- Juan Vergillos Gómez,

2014.- Francisco Herrera Triguero,

2015.- M.ª José Del Jesús,

2016.- Cristina Granero,

2017.- Francisco, Antonio y Manuel Serrano Soriano,

2018.- M.ª Isabel Peralta,

2019.- José Juan Castro Torres.