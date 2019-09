"Por plantilla, entrenador y entidad tenemos que jugar el play off"

Con una naturalidad poco habitual en la Cultural el director deportivo Ricardo Pozo ha analizado ante los medios de comunicación (en su primera comparecencia pública) la actualidad deportiva del club coincidiendo con el cierre del mercado el pasado lunes. El máximo responsable de la parcela deportiva junto a José Manuel Aira no ha tenido ningún problema a la hora de responder tanto a cuestiones de carácter general como de carácter más particular y referentes a las negociaciones que se han llevado con distintos jugadores

Ricardo Pozo tiene muy claro cuál debe ser el objetivo de la plantilla que se ha conformado teniendo en cuenta los jugadores que se han fichado.” Tenemos plantilla, entrenador y entidad para jugar el play off”. Una confección de plantilla que como él mismo ha reconocido ha estado marcada por el aspecto económico:” El presupuesto limitado nos ha marcado el equipo que hemos hecho. Ya no somos el equipo que más paga”. El propio director deportivo reconocía que la rescisión de contratos como los que tenían Yeray González (Hércules CF) o Jorge Palatsí (Burgos CF) era necesario:” Había contratos brutales y hemos ahorrado dinero. Ahora tenemos jugadores con un perfil acorde a la categoría y que sobre todo quieren crecer”.

Ricardo Pozo también se ha referido de forma específica a los jugadores que se han fichado y también a los que han abandonado la entidad en las últimas horas del mercado de invierno:

Antonio López: El máximo goleador de la pretemporada era cedido al Algeciras. Ricardo Pozo explicaba las causas:” Yo sé que es una decisión antipopular. Si le hemos cedido es por lo que puede dar en el medio plazo. Antonio López quería jugar en Segunda B y necesitábamos que cogiera confianza en otro club” El director deportivo también explicaba por qué su ficha no se había cubierto con otro jugador:” No llega otro delantero porque queremos tener a dos jugadores por puesto. Con dos delanteros la plantilla está bien cubierta”.

José Antonio Soler:” Se le ficha por la capacidad ofensiva que es brutal pero nos hemos encontrado con Juan Rodríguez que va a ser un jugador importantísimo y por eso fichamos a Aitor para tener dos laterales diferentes. El estado físico de Soler no ha influido en la decisión de cederle”.

Vicente Romero:” La incorporación de Héctor Rodas que es un central diferente motivo su salida que se decidió al final”. Ricardo Pozo también hablaba de la implicación del central levantino en el juicio que se está llevando a cabo por los presuntos amaños en el mundo del fútbol:” Estamos hablando de un hecho que presuntamente se produjo hace muchos años. Mientras la justicia haga su trabajo nosotros haremos el nuestro”.

Roberto Carlos: El director deportivo explicaba que es un jugador al que llevaba siguiendo desde hace mucho tiempo:” Es un jugador que yo personalmente conocía desde hace mucho tiempo por mi amistad con Miguel Ángel Portugal. En cuanto surgió la posibilidad fuimos a por él”

Ricardo Pozo también analizaba la renovación de dos jugadores como un peso específico dentro de la plantilla de la Cultural como es el caso de Iván González y de Antonio Martínez. Del central señalaba:” La primera que yo hablé personalmente con él me dijo que quería seguir en la Cultural. Yo no lo dudé porque le considero el mejor central de la categoría”. En cuanto a la situación del centrocampista era muy claro:” Creo que es un jugador que no tiene el reconocimiento que se merece. Es un jugador que tiene capacidad para formar parte del proyecto. Además en varias situaciones concretas he visto que es una persona que quiere a la Cultural”. Y para finalizar un deseo con respecto a un jugador que sorprende por su estado de forma el belga Andi Kawaya: “Quiero renovarle por muchos años”