Se levanta el secreto de sumario sobre la investigación a la dirección de EMAYA en la pasada legislatura por los vertidos de aguas sucias a la bahía de Palma y el consecuente cierre de las Playas. El portavoz de Cort, Alberto Jarabo, ha anunciado este miércoles que los servicios jurídicos analizarán hoy toda esa documentación. Aquí en la SER, José Hila, ha defendido el trabajo de Neus Truyol aunque también ha dicho que él no es juez y no peude decir si se cometió o no algún delito.

Dice Hila que Truyol realializó un buen trabajao en la legislatura pasada y que ha sido la responsable político que más ha hecho al frente de Emaya. Asegura que el dinero del cánon de saneamiento se destinó a lo que correspondía y que no se gastó en otras partidos. Preguntado por si Truyol cometió o no algún delito...

ReHabla de una denuncia de colectivos para presionar a los políticos por intereses particulares.