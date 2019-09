Mikel Iturria estrena su palmares con una victoria épica en la Vuelta

A sus 27 años, Mikel Iturria, ciclista urnietarra del Euskadi Murias, estrenó de forma brillante su palmarés profesional al conseguir la primera victoria de su carrera y lo hizo en la Vuelta Ciclista España tras llegar en solitario a la meta de Urdax Dantxarinea El urnietarra hizo buena su escapada y ataque definitivo a 23 kilómetros de meta y no paró hasta alzarse con la victoria. llego cone scasos seis segundos sobre el grupo perseguidor, con Jonathan Lastra (Caja Rural) en la segunda plaza. Con la etapa del año pasado de Oscar Rodríguez en La Campeona, el conjunto vasco suma ya dos victorias en una grande.

Mikel Iturrria estaba muy emocionado tras conseguir su primer gran triunfo que “es el sueño de mi vida, encima cerca de casa, con mi familia aquí animándome, es sueño hecho realidad.Antes de venir dije que esta etapa me gustaba y mira, ha podido ser. Ganar la primera en La vuelta en un sueño.Se iban arrimando y me iban quitando tiempo, he dado lo máximo y no pensaba en la diferencia. Habrá que agitar bien el champagne”,