CCOO denuncia las condiciones laborales de los profesores interinos

El sindicato CCOO ha denunciado lo que ha calificado como "precariedad" de las condiciones laborales de parte del profesorado con vistas al curso 2019-20

El sindicato ha criticado que el acuerdo firmado antes de las elecciones autonómicas con la Junta y que establecía las 35 horas semanales no se está cumpliendo y que, además, los emolumentos que perciben de media los docenes los sitúan a la cola de sus compañeros de todo el país.

En lo relativo a la adjudicación informatizada de vacantes para interinos, el movimiento sindical ha apuntado que a pesar de ser prácticamente las mismas plazas que el año pasado, ha cambiado la categoría de las mismas con un 38% del total de carácter parcial y no total como en cursos anteriores. Para Óscar Sancho, miembro de la ejecutiva de CCOO de acción sindical sume a los profesores en la precariedad y que, en algunos casos, a los profesores "les cuesta dinero trabajar" si tienen que ejercer su profesión alejados de su residencia, y con el condicionante de no poder rechazar la plaza si no quieren ser penalizados en la lista.

CCOO ha pedido también que los profesores estén “correctamente pagados” y han asegurado que la reducción de horas por semana que antes de la firma del acuerdo estaba en 37 y media repercutiría favorablemente en la calidad de la docencia. En este sentido, las formaciones sindicales no descartan recurrir a la Justicia para hacer valer el acuerdo firmado con la Junta.

Estas y otras reivindicaciones serán expuestas por los sindicatos CCOO UGT y CSIF en una concentración en Valladolid prevista para este jueves.