Doctor Álvarez Deza: "Con el sarampión se está creando una alarma innecesaria"

En pleno debate sobre los antivacunas y después de la pionera sentencia en la Audiencia Provincial de Pontevedra, en la sede de Vigo, obligando a una madre a vacunar a sus dos hijos, se está hablando otra vez mucho del sarampión. También a raíz de la alerta sanitaria y la emergencia pública que se activó en la ciudad de Nueva York en el mes de abril y que parece estar ya controlada por casi 700 casos de sarampión con el foco principal en comunidades de Brooklyn. Después se acrecentó la preocupación, a finales de agosto cuando llegó el aviso de la OMS y de la Comisión Regional Europea para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola en el que aseguraban que Grecia, Albania, Chequia y Reino Unido ya no están libres de la presencia del sarampión. Después llegó el calendario del Ministerio de Sanidad explicando que aquellas personas nacidas a partir de 1970 y que no estén vacunadas tendrán que realizar una prevención de la enfermedad vía vacunación en su centro de salud. Desde el Sergas, el Jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas, Miguel Álvarez Deza quiere tranquilizar a la población, dejar claro que España no está en esa lista de la OMS de países no libres del sarampión y que, desde hace dos años (julio de 2017), se activo desde la Dirección Xeral de Saúde Pública un programa de vacunación de adultos para aquellos que no pasaron la enfermedad ni les vacunaron. Estamos hablando de que en Galicia, según nos explicaba el doctor Álvarez Deza, el porcentaje de personas con un nivel de anticuerpos necesario se eleva por encima del 98%.

