Aguza: "Me siento liberado y disfruto más"

Sergio Aguza explota de rojiblanco. El centrocampista se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Pedro Emanuel y el Almería ha ganado consistencia con un jugador que pasó casi inadvertido el pasado campeonato. El catalán pasó por sala de prensa y analizó las claves de un nuevo proyecto que, a pesar de su reciente creación, genera ilusión en la ciudad y también en el vestuario.

Los futbolistas siempre hablan de competir, de ganar, de luchar, pero muchas veces de olvidan de disfrutar. Aguza reconoce que se lo está pasando en grande a nivel personal y colectivo después de tres jornadas impecables en cuanto a resultados: “Me siento con confianza y se valora mi trabajo. Estoy disfrutando mucho en este inicio con el Almería y ello hace que me sienta más liberado, todo es diferente”. César de la Hoz ha sido su acompañante en la medular en el inicio de la Liga.

Sale a escena

El rendimiento de Aguza ha sido espectacular, lo mismo que el de Gaspar Panadero, Chema Núñez y Sekou Gassama, otros jugadores que el pasado año no tuvieron continuidad en el Almería. El míster Pedro Emanuel no quiso revolucionar el sistema ni el once desde su llegada al club y sus hombres han respondido sumando siete puntos de nueve posibles. Este detalle, junto a los grandes fichajes de Turki Al-Sheikh, hacen del Almería un equipo temible en Segunda: “Ha dado confianza a futbolistas que el año pasado no tuvimos minutos, y hemos dado un golpe en la mesa. Se ha sumado jugadores con un plus de calidad y la competitividad es grande”. El Almería conjunta futbolistas con perfiles bien distintos para afrontar una categoría que no da ningún tipo de margen.

Normalidad

Con el mercado cerrado hasta enero, el Almería ya puede centrarse exclusivamente en el ámbito deportivo. Aguza entiende que es una situación que tranquilizará al vestuario después de unas semanas frenéticas en materia de fichajes y salidas: “A pesar de todos los movimientos del último mes, hemos hecho un inicio genial y hay que valorarlo. El Málaga tiene otros problemas y nosotros queremos aprovechar nuestras virtudes y exprimir las opciones”. Ahora el objetivo de Turki Al-Sheikh y Mohamed El Assy es remodelar el Estadio y poner en marcha la ansiada Ciudad Deportiva.

Afición

También ha respondido y este miércoles agotó en pocas horas las 530 entradas disponibles para la visita al Málaga. Un apoyo que desde el vestuario se percibe. Casi 10.000 personas acudieron al Mediterráneo contra el Huesca y más de medio millar se desplazarán a tierras malagueñas. Un apoyo que genera un extra de responsabilidad: “Es cierto que la afición se está volcando con nosotros. La gente quiere viajar, apoyarnos y solo nos queda darle las gracias, sudar la camiseta, ponérselo difícil al contrario y que todos salgan orgullosos del Almería”.

Ya no se puede ocultar que los rojiblancos son candidatos al ascenso. El desembolso en fichajes ha sido importante el propio Mohamed El Assy apuntó en la presentación del nuevo proyecto que el Almería debería estar en Primera en un plazo corto. Sergio Aguza prefiere conseguir los cincuenta puntos cuanto antes y así poder ampliar horizontes con margen suficiente, y es que en Segunda muchos sueñan con el ascenso: “Está claro que los objetivos ahora son distintos y lo importante es estar arriba, en la pelea, porque hay muchos rivales que pelean por lo mismo. El equilibrio emocional va a ser clave durante la temporada”.