Detenido tras amenazar con un hacha a un hombre aparcado en doble fila

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Gijón de 48 años por amenazar con un hacha al conductor de un coche aparcado en doble fila que obstaculizaba la salida de su vehículo.

Testigos de lo ocurrido alertaron a la policía de que en la calle Severo Ochoa, de Gijón, se estaba produciendo una riña en la calle entre los conductores de dos vehículos y uno de ellos había mostrado un hacha. Los policías comprobaron que en la vía pública había un vehículo aparcado en doble fila con las luces de emergencia puestas que obstaculizaba el paso a otros dos vehículos bien estacionados.

El conductor del coche en doble fila manifestó que había dejado el vehículo parado y con las luces encendidas porque no iba a tardar mucho en recoger un paquete en la oficina de correos y creía que no impedía la salida de los coches aparcados que podrían salir haciendo maniobras. Sin embargo, cuando llevaba unos minutos en la oficina de correos entró un hombre dando voces y exigiendo que quitara su coche. Tras una discusión el conductor del vehículo obstaculizado sacó un hacha y amenazó con matar al otro si no sacaba el coche inmediatamente.

El amenazado pidió ayuda a la Policía Nacional, que intervino el arma que estaba debajo del asiento del conductor y detuvo al responsable, que tenía antecedentes policiales.