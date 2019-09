Los propietarios de la Casa Paquet rechazan asumir el coste para acabar la reforma del inmueble

La Casa Paquet, el edificio que se iba a convertir en futuro albergue de peregrinos en Gijón, se encuentra sin horizonte de apertura. La Fundación Dolores Sopeña, propietaria del edificio, no está dispuesta a asumir un desfase del 20% en el precio de licitación. El acuerdo inicial marcaba que hasta 620.000 euros correrían a cargo del consistorio; a partir de ahí sería cuestión de los propietarios. La propiedad va a solicitar próximamente un encuentro con la alcaldesa para tratar de aclarar el asunto. Su portavoz, Javier Martínez, explica porqué la Fundación adopta esta postura.

En el ayuntamiento no entran en polémicas. La alcaldesa, Ana González, no avanza qué pasos van a dar aunque advierte a la propiedad que esa reunión podían haberla solicitado con el anterior ejecutivo. Ana González insiste; el consistorio ha cumplido con su parte, ahora le toca a los propietarios. González no se moja sobre la posibilidad de que el proyecto se venga abajo.

Desde junio el Ayuntamiento no abona el alquiler del inmueble al entender que la otra parte incumple el convenio firmado en 2016. Se trata de un concepto que asciende a 18.000 euros anuales.