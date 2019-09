María y Toñín, la historia de una escuela que enseña a amar la música

Una pequeña escuela de música en Arrecife que atesora el embrujo y talento de los Corujo y la pasión y el cariño de María Valido. No se entiende la Escuela de Música Toñín Corujo sin María, ni se entiende a Toñín sin María, ni a María sin Toñín. De su tesón, su talento y su impagable esfuerzo pedagógico dan buen testimonio quienes por allí pasaron. Coincidiendo con la apertura de matrícula de la Escuela, Toñín Corujo y María Valido se emocionan escuchando a algunos de sus antiguos alumnos en Hoy por Hoy.

“Todos los músicos estamos agradecidísimos a todo su trabajo y su dedicación. Estoy agradecidísimo a Toñín, a María y a la Escuela. Ha sido y es una referencia en mi vida y en mi carrera musical”, explica Diego Barber, guitarrista lanzaroteño que ha compartido salas con los mejores músicos del mundo. Siendo niño, Toñín le dijo a su madre, “si a su hijo le falta la música, le falta el hijo”, recuerda Corujo, de lo que da bien testimonio la virtuosidad de Barber a la guitarra.

Por medio del juego y la diversión Toñín, María y el resto de profesores tratan de despertar la pasión por la música en sus alumnos. “Tenemos un cuadro de profesores que son músicos en activo, unos cracks, eso hace que los alumnos tengan ganas de aprender”, explica Toñín. “Para nosotros siempre serán nuestros niños y niñas, los hemos visto crecer y tenemos muchos momentos vividos con ellos. Es emocionante que se acuerden de nosotros”, añade María. Escucha la entrevista completa en Hoy por Hoy Lanzarote aquí:

“Cada uno de sus alumnos se lleva un trocito de Toñín y María”, explica Aday, uno de sus alumnos

“Una persona que escala el Everest no lo hace obligado. Si a uno le obligan a subir el Everest, no lo sube. Yo no lo subo ni a punta de pistola, acabaría ejecutado. La música es un trabajo muy duro”, explica Toñín Corujo, “no se puede hacer obligado y tampoco se puede hacer sin pasión. Pero si algo te gusta, si te gusta de verdad, tienes que ir a por ello. ”, añade. Toñín, María, y el resto de profesores han dado la posibilidad a sus alumnos de hacerles crecer como músicos, pero también como personas. “Cada uno de los alumnos de la escuela tiene un poquito de ambos”, concluye certeramente Aday, uno de los alumnos de la escuela.