La mejor colección de cetáceos de España está en un almacén de Lanzarote

Vidal no sabe exactamente qué pasa, pero tiene por seguro que las instituciones no están haciendo el esfuerzo necesario por poner en marcha el Museo de Cetáceos de Lanzarote. Al menos, no el esfuerzo que merece la mejor colección de cetáceos de toda España que custoria la SECAC (Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario) en una nave cedida del Cabildo. "Cada día estamos más decepcionados con esto", lamenta Martín. "Estaba pendiente de una concesión de Puertos pero hoy por hoy no se como está la situación. inicialmente se propuso en el Islote, luego en Fermina, pero no hay nada cierto", añade.

Se trata de la mejor colección de España. "La mejor en cuanto a calidad, en cuanto a número de especímines y también en cuanto a variedad. Tenemos incluso la mejor de europa en cuanto a algunas especies muy poco conocidas", añade Vidal Martín. La colección está custodiada por la ONG científica en una nave cedida de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, lo que además, está generando problemas de conservación. "Queremos instalar un sistema de ventilación porque nos hemos encontrado con que tenemos problemas de hongos en muchos animales. Creo que hay una especie de dejadez o de inercia por parte de las administraciones muy importante", concluye Vidal Martín.