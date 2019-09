Cuidado con la autocomplacencia

El panorama que se avecina en la política y en la economía nacional e internacional no es muy halagüeño que digamos y el mismo influirá, ya lo está haciendo, también en Canarias.

La inestabilidad en Reino Unido, con la posibilidad de un Brexit duro o unas elecciones a las puertas, va a influir directamente en el turismo y en la agricultura del archipiélago, aunque caben sorpresas algo más dulces tras el varapalo de ayer al primer ministro. El enfriamiento de la economía alemana con algo de recesión, también. La inestabilidad en general con la guerra comercial EEUU-China, algo nos resfría a todos y por supuesto aunque algo menos la crisis política italiana que alcanzó solución de gobierno ayer sin la ultraderecha. Lo peor para nuestra Comunidad es la falta de acuerdo para un gobierno en España, que perturba claramente la acción del gobierno de Canarias y de qué manera.

Con todo, este panorama de incertidumbre política y económica, no puede ser excusa para que el gobierno de Canarias no pueda llevar a cabo pronto una parte de los cambios en las políticas que habían anunciado los partidos del pacto de las flores que puso un nuevo gobierno de izquierdas en las islas.

Una cosa es que todas las políticas no se puedan llevar a cabo de un día para otro y otra cosa será tener la tentación para no notar cambios reales para un buen ejecutivo y para que lo de fuera de las islas sea la excusa perfecta. No todo es dinero, que es lo más importante sin duda, pero hay formas de hacer y proceder en la gestión de los servicios públicos que se tendrán que notar a corto o medio plazo. En materia de cambios de modelo de gestión de la dependencia, de las listas de espera, de la educación, de la investigación y del desarrollo etc.

Quiero decir que mientras se aclara el panorama desde aquí se pueden hacer muchas políticas de mejora que se habían anunciado. No se podrá caer en la resignación o en la autocomplacencia. Esto para el gobierno y para todos los nuevos gobiernos que se han formado en las instituciones de las islas.

Y por otro lado las instituciones que mantienen en su mayoría el mismo gobierno harían bien en mirar lo que no funciona o ser críticos con lo que pueden mejorar.

En la isla de Gran Canaria por ejemplo existen muchos que se preguntan si ante los incendios de Agosto, hay que ponerse a revisar los protocolos en la actuación inicial para evitar que los incendios crezcan y sean imparables. Es decir que ya se ha felicitado el trabajo de los equipos de emergencia y ahora se debe hacer una reflexión sobre este particular. O si hay que revisar las políticas de reforestación, no puede tardarse hasta 9 meses en dar las autorizaciones a los ganaderos para sacar pinocha del monte y además activar las políticas que promuevan más si cabe, aún es insuficiente, la producción y el consumo de productos de nuestra tierra que haga que se pueda fijar la población a la medianías y cumbres y eso además beneficie a todos.

Es decir que hay que evitar la resignación y la autocomplacencia que no son buenas consejeras para avanzar.