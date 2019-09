Los perros de Paracuellos de Jarama se bañan en el primer 'chapuzón perruno'

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, junto con la Asociación para la Liberación y el Bienestar Animal (ALBA), han organizado el primer ‘chapuzón perruno’ en las piscinas municipales de la calle Extremadura. Será el próximo sábado 21 de septiembre.

Se trata de una jornada en la que perros y dueños pueden correr por el recinto y tirarse al agua cuando quieran. Pero, para evitar posibles conflictos hay algunas normas a seguir: no se pueden llevar juguetes para que no haya disputas entre animales, deben ir vacunados e identificados, las perras en celo no podrán acudir. Además, los perros catalogados como PPP (Perros Potencialmente Peligrosos) deberán llevar el bozal puesto.

El precio de la entrada es de 4 euros por adulto y los niños de menos de 14 años podrán acudir de manera gratuita.

La Asociación para la Liberación y el Bienestar Animal (A.L.B.A) se encarga de la recogida de animales en el municipio desde hace más de 12 años. Todos los beneficios del evento serán destinados para ayudar a los gatos del municipio, ya que es necesario potenciar el control de colonias felinas.