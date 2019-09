Los pequeños accionistas lanzan otro comunicado más duro contra el jeque

Continúan las reacciones a un mercado de fichajes caótico. De nuevo la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga se ha manifestado con un comunicado que pone el foco en la familia Al-Thani al completo y señala al asesor jurídico del Málaga, Joaquín Jofre, y a todos los partidos políticos de la ciudad. Además, arremeten contra la organización del próximo mundial, que se celebrará en Qatar en 2022.

"¿Alguien dentro del club pensaba que este año en los 18.000 aficionados que nos hemos abonado a la mentira y al desprestigio, a ver cómo pisoteáis la blanquiazul impunemente y que nadie iba a mover ni un dedo?", dice uno de los párrafos. Un texto que refleja la crudeza de la situación.

A continuación, el comunicado entero:

"24 horas después de uno de los momentos más tristes y surrealistas que ha podido vivir nuestro equipo en toda su historia, después de horas sin conciliar el sueño entre la impotencia y la incredulidad de una desagradable pesadilla, el himno del Málaga nos viene a la cabeza incesantemente, como queriendo forzarnos a coger aire, cerrar los ojos y reflexionar un momento:

“…. Malagueños y Señores en el fútbol español….”

Pero, ¿queda algún Malagueño y Señor dentro del club en la gestión y dirección deportiva y económica?. ¿Hay alguien con la dignidad y el orgullo suficiente para presentar su dimisión después de todo lo ocurrido este verano? ¿Queda algo de ADN malaguista, ése que siempre ha cuidado, respetado y formado en la cantera a personas antes que futbolistas, y donde no sólo importa lo que se hace sino cómo se hacen las cosas?

¿Alguien dentro del club pensaba que este año los 18.000 aficionados nos hemos abonado a la mentira y al desprestigio, a ver cómo pisoteáis la blanquiazul impunemente y que nadie iba a mover ni un dedo?

Hubo un tiempo en el que los Presidentes y Directivos del Málaga ponían dinero de su bolsillo para que el equipo pudiera viajar y competir. Un tiempo donde el fútbol les costaba dinero y no estaban ahí por el beneficio y el postureo sino porque esa camiseta llevaba el nombre de toda una ciudad, bendita tierra nuestra.

Hoy tenemos un ¿dirigente? Que vive a miles de kilómetros, ausente de todo, aislado del mundo real y cebado y engordado con las ideas “brillantes y desinteresadas” de 4 tuiteros que aplauden y ensalzan su ego con cada fichaje “ilusionante” para mayor vanagloria de este ojeador tardío de Oriente Medio.

A unos hijos cataríes con cargo, piso y sueldo costeado por el club, cuyo principal mérito consiste en no perderse por los pasillos del estadio y su mayor capacidad de gestión se concentra en colgar fotos de los contratos de los jugadores en redes sociales tres horas antes del cierre de mercado cuando el despropósito y caos deportivo llegaba a su cenit (¿verdad Hamyan?).

Hablamos de auténticos directivos profesionales que se han ido hoy mismo de vacaciones para no dar la cara a los representantes de jugadores a los que no se les ha inscrito, como a Mula, (¿verdad Joaquín Jofre?) cuando le habían asegurado que no habría ningún problema. Por éstas y otras muchas actuaciones de alta gestión y absoluta dedicación y profesionalidad hemos llegado hasta aquí.

Y después de este esperpento mundial, de que este Jeque haya llevado la indignidad y falta de respeto deportivo al primer plano del escaparate futbolístico, ¿los señores de la FIFA están tranquilos con la organización y gestión de todo un Mundial de fútbol en Catar?

¿De verdad que esta muestra de autoritarismo irracional, falta de previsión y caciquismo impositivo a pequeña escala de un miembro de la familia real catarí no les plantea dudas acerca de lo que es uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo? Si esto ocurre en un equipo de Segunda División, ¿qué podrá hacer toda una Federación al completo con mucho más dinero y medios?

Mención aparte merece la posición de TODOS los Partidos Políticos de nuestra ciudad. Ésos mismos que daban codazos por salir en la foto del momento y estaban a favor de poner sunombre en rotondas cuando las cosas iban bien y todo era de color blanquiazul ahora callan y se esconden, esperando que amaine la tempestad y que el futuro sea cierto para posicionarse nuevamente en el lado que más caliente. Sepan que, aunque estén mirando permanentemente para otro lado, Ustedes también tienen SU cuota de RESPONSABILIDAD.

¿O se les olvida ya que La Rosaleda es PROPIEDAD DE 2 INSTITUCIONES, Ayuntamiento y Diputación? ¿De verdad quieren hacernos creer que NADIE puede hacer nada respecto al club y el Presidente si el campo ostenta esta titularidad pública?.

Y todo ¿porqué?. ¿Por un puñado de votos?. ¿Unas concejalías? ¿La Alcaldía? Haciendo nuestra la expresión clásica, “MÁLAGA NO VOTA A TRAIDORES”. Y en estos momentos, todos los partidos capitalinos de izquierdas, centro y derecha no merecéis las sillas que ocupáis cuando dejáis humillar el nombre de nuestra ciudad de la que cobráis (y muy bien por cierto). ¿Les importa poco verdad?.

Con vuestro silencio cobarde e interesado estáis siendo CÓMPLICES y COOPERADORES NECESARIOS de una de las mayores afrentas que nunca se haya cometido contra el nombre de MÁLAGA.

Por todo ello, creemos que está más que justificado que NADIE que realmente sienta el escudo y le duelan los colores de nuestra camiseta PONGA PIE EN EL PALCO DE LA ROSALEDA MIENTRAS LA FAMILIA ALTHANI SIGA EN EL CLUB. NO NOS REPRESENTAN.

Para un verdadero Malaguista su asiento es su palco. De hecho la mayoría de los que lo frecuentan NO LO SON. Un Malaguista no necesita limosnas disfrazadas de canapés y cervezas gratis para callarles la boca y comprar silencios. No necesita que le paguen viajes ni desplazamientos para agachar la cabeza y mirar para otro lado cuando te lo ordena el “jefe”.

Que se sepa sus nombres y que queden señalados para siempre por todo el Malaguismo. Miguel Hernández lo expresó nítidamente: “La libertad es algo, que sólo en tus entrañas, bate como el relámpago”.

MALAGUISTAS, QUE NADIE OS CALLE NUNCA. Queda un día menos para que TODOS salgan de NUESTRO Club. Siempre por y para el Málaga".