El Ayuntamiento muestra su intención de establecer con el sector un calendario anual taurino

La alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, ha mostrado la intención del Gobierno municipal de establecer, de la mano del sector taurino, un calendario anual para planificar mejor la temporada y que, tanto empresarios como toreros cuenten con más margen de maniobra. De esta forma, ha ofrecido el compromiso del Ayuntamiento de “seguir apoyando estos eventos e, incluso, ir a más”. García Élez ha insistido en la importancia de ir junto a los promotores y aficionados para alcanzar estos acuerdos que culminarán en los eventos que se vienen celebrando en La Caprichosa.

Igualmente, ha anunciado que se han iniciado los contactos con el promotor para la programación de las próximas ferias de mayo en 2020, fecha en la que se conmemora el Centenario de la muerte de Joselito en la Plaza talaverana, una instalación que “es importante no solo por ser de Talavera, sino por la historia que tiene”.

Así lo ha expresado la alcaldesa durante la presentación de los espectáculos taurinos con motivo de las Ferias de San Mateo, donde ha estado acompañada por los concejales de Festejos, Daniel Tito, y el de Cultura, Carlos Gil, así como por el empresario Antonio Rubio y los toreros que completan el cartel para la corrida del día 21 de septiembre: Eugenio de Mora, Morenito de Aranda y Rafael Cerro.

La regidora talaverana ha manifestado su agradecimiento a los promotores y empresa por la organización de este “gran fin de semana de la Feria de San Mateo con este evento taurino”, destacando a “los valientes que se tiran al ruedo” y también a los organizadores que “deciden apostar por el toro en una ciudad referente”. Del mismo modo, ha ensalzado un cartel que refleja el mundo taurino y la cerámica, otra seña de identidad de la ciudad esta segunda que augura un “éxito” que avalará la gente de Talavera, la comarca y de fuera que “esperamos que llenen la plaza”.

Eugenio de Mora, Morenito de Aranda y Rafael Cerro, en el cartel

La programación taurina recoge la gran final del concurso de recortes de Castilla-La Mancha, el viernes 20 de septiembre a las 22:30 horas, y la corrida de toros, el sábado 21 de septiembre a las 17:30 horas, con seis astados de la ganadería de Alcurrucén (Navalmoral de la Mata). En la primera organiza Hersango y en la segunda el grupo de empresas Alejandro Vázquez Sánchez. El Ayuntamiento también colabora en ambos eventos.

Eugenio de Mora ha señalado que la de Talavera es una “plaza que se me ha dado muy bien, siempre he tenido suerte”, mientras que Morenito de Aranda ha dicho que siente uno más de Talavera, porque “uno no es de donde nace, sino donde pace”, destacando su fuerte vínculo con la ciudad. Rafael Cerro ha manifestado estar “ilusionado, voy a por todas”.