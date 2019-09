Ramis: "Me gustaría tener a Bela en mi plantilla"

El Albacete viajará mañana en avión desde Valencia a La Coruña para enfrentarse el sábado en el estadio de Riazor al Deportivo. Ramis tiene las bajas de Rei Manaj convocado por Albania para los compromisos internacionales de este fin de semana y Pedro Sánchez que por una cláusula de su contrato no puede enfrentarse a su exquipo.

El técnico catalán ha señalado esta mañana que "deportivamente hablando me encantaría tener a Bela en la plantilla, me da pena que la cosa este así posiblemente por un mal asesoramiento que ha tenido". El entrenador del equipo manchego también ha valorado a su último fichaje, el italiano Capezzi al señalar que es un centrocampista que se nota que tiene partidos porque maneja, que para y acelera el partido cuando quiere, a partir de ahí veremos cómo lo complementamos, tiene en la cabeza la capacidad organizativa y la de llegar al área. Físicamente viene bien pero esto no es magia y tiene que coger los conceptos".

El equipo blanco buscará en Riazor conseguir su primera victoria a domicilio de la temporada y Eddy Silvestre puede estrenarse por primera vez en una convocatoria como nuevo jugador del Albacete.