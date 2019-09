Michelin se prepara para un año "menos boyante"

Michelin espera una recesión de la producción para el año que viene. Las expectativas de la fábrica arandina de esta multinacional no son las mejores para 2020, teniendo en cuenta la trayectoria del mercado de neumáticos. El director de la factoría cifra en un 3% el descenso que está experimentando ya en el segundo semestre de este año. César Moñux, no obstante, se muestra optimista, apelando a la responsabilidad de las decisiones directivas y del comité de empresa, que siempre han servido para ir adaptando la producción a las circunstancias económicas. “Lo que estamos haciendo es no activar unos días de trabajo que sí activamos el año pasado”, detalla Moñux al explicar su estrategia de cara a esta recesión. “Tenemos una perspectiva alineada con los mercados, que no están tirando tanto como habían tirado el año pasado y el anterior y vamos a tener que saber alinearnos con esos mercados y vamos a ser capaces de hacerlo, porque el futuro de todas las fábricas pasa por ser competitivas y por tener decisiones responsables todos y eso es lo que estamos haciendo”, añade el director, que valora el esfuerzo de los sindicatos y de los propios trabajadores para adaptarse a las circunstancias.

Seguir leyendo