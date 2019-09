Cierra la escuela de Araúzo de Miel

Continúan cerrando escuelas en el medio rural: este curso no abrirá su puertas la escuela de Araúzo de Miel, donde hasta el mes de junio funcionaba un aula unitaria dependiente del CRA La Demanda con sede en Huerta de Rey. El curso pasado ya abrió de forma excepcional sólo con tres alumnos, una circunstancia que solo se puede mantener un año a la espera de que la matrícula pueda incrementarse en años siguientes. Al no haberse producido este aumento de alumnado, los tres niños que hasta ahora acudían al centro de Araúzo, tres hermanos que finalizaron en junio primeros, tercero y quinto de Educación Primaria, continuarán ahora su educación en el centro de Huerta de Rey, donde desde hace años ya acuden otro grupo de niños que también vive en Araúzo de Miel pero cuyas familias decidieron hace años escolarizarlos en la cabecera del CRA. El ayuntamiento, en cualquier caso, está a la espera de la comunicación definitiva por parte de la Dirección Provincial, dado que aún no se ha producido ninguna información al respecto.

Debido a la falta de alumnado cierra también la escuela de la localidad palentina de Castrillo de Don Juan asociada al CRA Antonio de Nebrija con sede en Torresandino. En esta escuela unitaria sólo hubieran quedado dos alumnos de los seis que tenía el año pasado. Estos dos hermanos acudirán ahora al colegio de la también localidad palentina de Baltanás dado que las rutas de los autobuses escolares se organizan de forma provincial.