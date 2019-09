Jaime Izquierdo: "Hay que reconquistar la aldea"

Jaime Izquierdo (Infiesto, 1958) asume como “un reto” su designación como Comisionado para el Reto Demográfico. Lo hace con verdadero entusiasmo, “hay que reconquistar la aldea”, ha dicho en la SER, en la primera entrevista concedida tras su nombramiento. Pero también llega consciente de la dificultad, ya que “probablemente nuestra generación no lo arregle”, reconoció a preguntas de Ángels Barceló.

La preocupación de este piloñés por el despoblamiento rural le viene de lejos, cuando el asunto no formaba parte aún de la agenda de los poderes públicos, “soy un insistencionalista, que es la forma elegante de decir que soy un pesado”, explicó con humor. Tiene perfecta conciencia de lo arduo de una tarea que “probablemente nuestra generación no lo arregle pero tenemos que dejar las bases para que la siguiente lo haga, dijo. Para ello, se fija en el ejemplo de otros países que han abordado el problema mucho antes, como Francia, que adoptó medidas tras la II Guerra Mundial e “hicieron una legislación para leones y otra para ratones, es decir, una para la agricultura industrial y dejaron la posibilidad de que los pueblos no perdieran su condición”, explicó.

Izquierdo cree que es muy negativo que la Naturaleza se quede sola en los territorios rurales, en el fenómeno que se ha venido en llamar ‘rewilding’, ya que “la Naturaleza no siempre trabaja a nuestro favor”. Señala un ejemplo evidente, con la invasión de jabalíes en las ciudades porque “están abandonados los alrededores”. Afirma que “eso no es bueno, estamos perdiendo la aldea que es la que sabe negociar con la Naturaleza”, a diferencia de las ciudades.

Cree que un buen ejemplo de esa recuperación de la aldea como entorno vital para jóvenes, es la localidad cabraliega de Asiegu, que acaba de ser distinguida con el Premio al ‘Pueblo Ejemplar’ de Asturias 2019, con “dos jóvenes geógrafos que han recuperado la aldea” como un lugar para vivir y desarrollar sus proyectos.