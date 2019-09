Joselu: "Tengo ganas de probar con Ortuño a ver cómo nos desenvolvemos"

El 2 de agosto Joselu fue sometido a una artroscopia en su rodilla izquierda debido a un pinzamiento meniscal y un mes después ya se encuentra en perfectas condiciones para volver a los terrenos de juego. El andaluz lleva varios días entrenándose con normalidad junto al resto de sus compañeros y es probable que este fin de semana regrese a una convocatoria.

"Estoy con muy buenas sensaciones. Poco a poco adaptándome al ritmo de los entrenamientos y muy contento por cómo ha ido la recuperación de la lesión. Al 100% no me encuentro porque llevo una semana entrenando con el grupo, pero fisicamente estoy bien, apto para lo que necesite el míster. Él siempre me pregunta y le digo que bien, ahora es cosa suya el convocarme o no. Estoy dispuesto a ser titular, jugar 20 minutos, ayudar desde el banquillo o en la grada. La pelota está en su tejado, estoy para lo que él necesite", destacó en rueda de prensa.

Escucha la rueda de prensa de Joselu.

Joselu, que la temporada pasada terminó la competición con diez tantos en su cuenta particular, se espera que sea una pieza clave en el esquema de Sergio Egea. El técnico argentino siempre ha dejado clara su preferencia por jugar con dos hombres de referencia arriba. Pronto seguramente veremos un ataque formado por Ortuño y Joselu, quienes en la temporada 16/17 anotaron en total 40 goles.

"A Egea le gusta el 4-4-2. En este inicio de liga no se ha podido utilizar, pero ya veremos cuando estemos todos recuperados. Me entiendo con todos los compañeros, pero sí tengo ganas de probar con Ortuño a ver cómo nos desenvolvemos en algún partido", comentó Joselu.

El equipo buscará este fin de semana la primera victoria del curso. Un triunfo que se antoja necesario para salir de los puestos de descenso y así tranquilizar el ambiente de una afición nada satisfecha con este inicio liguero. Un enfado que además se ha visto agravado por las dudas que ha generado el mercado de fichajes.

"Bien no estamos haciendo las cosas cuando llevamos un punto de nueve. Por eso hace falta una victoria, para quitarnos esa losa que llevamos. Tenemos confianza, sabemos que la Segunda es muy larga. Pero sí hace falta una victoria cuando antes para calmar un poco los ánimos", zanjaba el andaluz.

Bajas y altas para Anduva

De cara al próximo encuentro ante el Mirandés (domingo, 18:00 horas), Egea recupera a Joselu y Juanjo Nieto, en este caso tras cumplir un partido de sanción, pero no tendrá disponibles a Bárcenas, convocado con Panamá, ni tampoco a Sergio Tejera después de la tarjeta roja vista en Fuenlabrada.

A los azules les quedan dos sesiones de trabajo y, al igual que la de esta mañana, ambas serán a puerta cerrada. Tras el entrenamiento de este viernes comparecerá ante los medios Sergio Egea.