Es el técnico con más derbis en el banquillo del CD Tenerife y la pasada campaña a falta de cuatro jornadas veía como el club decidió prescindía de sus servicios. Jose Luís Oltra ha vivido distintas situaciones en cuanto a derbis canarios se refiere, siendo el técnico que logró vencer con el conjunto blanquiazul por última vez en el estadio de Gran Canaria la temporada del último ascenso de los tinerfeños con aquel tanto de Alejandro Alfaro.

El entrenador valenciano pasó por la antena de la Cadena SER para analizar las vivencias que se tienen en los días previos a la disputa de este tipo de partidos, comentando que “son partidos especiales. He tenido oportunidades de vivirlo y juegas por el orgullo de tu gente, por hacer feliz a toda una isla y son partidos que tienen un fuerte componente anímico aparte del táctico y técnico que se desarrollan en el terreno de juego. La primera vez que lo vivi tanto en Gran Canaria como en el Heliodoro pues me impresionó y al menos los resultados nos han sonreído cuando pude estar en ellos. Disfrutas y sufres mucho por la gente que te aprecia pero no dejan de ser grandes encuentros”,

Oltra comenta actualmente los encuentros de la división de plata para Movistar Plus y ha tenido ocasión de visionar a ambos equipos, reconociendo que “los he visto a los dos y cada uno en su estilo tiene las ideas claras. El Tenerife es más protagonista con el balón y más asociativo mientras que Las Palmas está a la espera del robo y la salida rápida junto con nociones más defensivas. Los dos tienen armas importantes y habrá que ver quien impone su estilo de juego en el Heliodoro que siempre da un plus al Tenerife al que veo un poco mejor, pero bien es cierto que es pronto para valorarlo”, explicó en la antena de la SER.

Son muchas las vivencias que ha tenido en el banquillo Oltra y no escatimó a la hora de recordar alguna en la antena de la SER diciendo que “hay muchas anécdotas vividas. Llegar con la guagua a cualquiera de los dos estadios es distinto e incluso el discurrir de la semana te va haciendo ver lo distinto que es un derbi. La primera vez que fuimos a Gran Canaria recuerdo que hubo unas declaraciones de alguien de Las Palmas que colgamos en la pizarra de nuestro vestuario que motivaron mucho al grupo. Por ello pienso que con eso hay que ser siempre muy cuidadoso y más allá de la rivalidad hay que tener siempre respeto entre los dos equipos pues es la fiesta del fútbol canario y para ello debe existir siempre buen entorno y ambiente de cordialidad entre ambos clubes”, recordó.

El factor motivante es vital de cara a lograr el mejor ambiente dentro del vestuario y Oltra es sabedor de ello, teniendo claro quiénes son los artífices de esto en el vestuario blanquiazul. El técnico comentó que “es importantísimo tener jugadores que inculquen al resto de compañeros lo que significa un derbi. En el Tenerife por encima de todos está Suso, quien se motiva y motiva a los compañeros de manera fundamental pero sobre todo lo hace en el terreno de juego. Luego hay otros canarios como Alberto que lo siente mucho y otros que no son de la tierra pero que transmiten esas sensaciones como Aitor Sanz, Carlos Ruiz o el mismo Dani Hernández”, explicó.

Por último y cuestionado sobre cuáles pueden ser los factores que definan la balanza hacia uno u otro lado, Oltra considera que “todo pasa por una seguridad defensiva, por no encajar y por marcar primero. Pero los partidos son como los melones cuando los abres. El año pasado hubo decisiones que influyeron pero tener una buena intensidad es vital para poder aspirar al triunfo”, sentenció.