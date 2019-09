Enrique Rodríguez Zarza: "El Córdoba es de quien lo compró, es mentira que no se haya pagado"

El nuevo abogado del Córdoba CF, Enrique Rodríguez Zarza, ha ofrecido una rueda de prensa en el día de hoy en la que se ha tratado de defender las postura las manifestaciones producidas por Madgdalena Entrenas la semana pasada. Una rueda de prensa en la que se ha desacreditado a la todavía consejera del Córdoba CF tachándola de “rata, persona movida por su ambición, interesada…” Para el anterior propietario, Carlos González, también hubo mensaje afirmando que “no se van a pagar los 4,5 M € a González, ya que se podría ir al Caribe antes de entrar en prisión”.

Sobre Entrenas, Enrique Rodríguez Zaraza asegura que “esta señora dice que está en el fútbol por cordobesismo. El Córdoba y el fútbol en general es un espectáculo de cara al público y que profesionalmente tiene un interés personal, porque es un escaparate para proyectar su figura profesional”. Además añade que “ella no quiere salir de fútbol y como en marzo piensa que el barco de Jesús León no va a llegar a puerto y como bien se sabe las ratas son las primeras en abandonar el barco. Ella se alía con Oliver y González para preparar una trama y que acabe con ella como presidenta del Córdoba CF. No ha sido la primera vez que ha intentado ser presidenta, porque ya lo intentó con Manuel García Quilón”.

En cuanto a la propiedad del Córdoba CF, Enrique Rodríguez Zarza, indica que “el Córdoba CF es de quien lo compró. Es mentira que no se haya pagado. Hay 5 millones de euros pagados. Jesús León ha puesto 5 millones de euros, decir que no ha puesto ni un euro es tener mucha maldad. Si se ha dejado de pagar porque se entiende que el que va a cobrar está en una situación delicada y por temor a que se fugue al Caribe antes de entrar preso una vez lo cobrara. Mi recomendación jurídica es que no se le pagara a un señor que ha cometido tal desfachatez”. A Carlos González le invita a que inicie el procedimiento que entienda oportuno y asegura que “no me preocupa absolutamente nada el planteamiento que pueda iniciar Carlos González. Si él considera que tiene que reclamar ese impago, que vaya a la Justicia. Sé que este señor estableció una serie de cláusulas que son absolutamente abusivas y nulas”.