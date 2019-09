Anquela dribla al ascenso: objetivo competir

Un año más, el Deportivo prefiere no mentar al ascenso. Anquela ha sido contundente esta mañana dejando claro que no tiene pensar mirar más allá del partido de cada semana. "No lo sé cuál es el objetivo del Dépor. El mío lo tengo clarísimo: ganar el próximo partido. Es que eso del ascenso es gratuíto...con la boca es muy fácil conseguir todo. Es evidente que el Deportivo está ahí, que es un equipo de Primera, pero está en Segunda y con la boca no se sube. Se sube trabajando mucho y sufriendo y a las pruebas de los últimos partidos me remito". Unas declaraciones que el técnico no quiere que sean interpretadas en clave de cobardía. "Ambición y respeto tienen que ir juntas y el Dépor tiene que llevar esas premisas. Respetar al rival y tener toda la ambición del mundo. Fácil, no va a ser ninguno. Cuanto antes lo asimilemos, mejor para todos."

Juan Antonio Anquela se muestra feliz tras las cinco llegadas en el último día de mercado de fichajes. Unas novedades que debutarán en breve porque según Anquela "no sé si uno, dos, tres o cuatro" pero anunció que cuenta con los nuevos apra medirse al Albacete. Considera que la del Dépor es una "plantilla equilibrada, con dos futbolistas por puesto". Unos elogios a Carmelo del Pozo que amplió destacando su capacidad de trabajo. Todo eso tras una polémica entrevista concedida a una emisora de radio en Perú en la que daba la impresión de estar al margen del trabajo de construcción de la plantilla. "Yo no concedo la entrevista, es una conversación que la hacen entrevista. Supe que lo era luego. (Carmelo y yo) Vamos coordinados. Todo lo que se hace, Carmelo me lo comunica. Su trabajo es excelente. Ese ritmo de trabajo no lo aguanta nadie".

Acerca de la salida de Caballo, el míster se situó al lado del discurso de la dirección deportiva: "Estaba hablado. Si traíamos un lateral izquierdo, que es lo que queríamos, tenía que salir uno. Apostamos por Caballo pero a él le salió una buena oportunidad".

EL técnico blanquiazul hizo balance de los dos partidos de Liga como visitantes. Anquela considera que el equipo experimentó una mutación de Huesca a Vallecas. "Ante el Huesca fue una decpeción. Ante el Rayo no. La segunda parte fue nuestra, hicimos méritos para empatar y nos equivocamos en momentos puntuales y muy gordos". Unos errore sque muchos achacan al posicionamiento del equipo, unas críticas que rebatió el entrenador. "Si queremos apretar arriba la defensa empieza por arriba. SI quieres hacer una cosa y tus delanteros no lo hacen, estamos haciendo las cosas mal. Entonces nos metemos todos debajo del... (larguero). A mí no me gusta eso.". Insistió en que la mejoría del equipo debe empezar en cada jugador. "No se gana sin ganar los duelos individuales. Nosotros tenemos que ganar a pico y pala. Si no lo hacemos no le ganamos a nadie".

También tuvo tiempo el míster para analizar el papel que puede jugar la cantera en el proyecto blanquiazul. "A mí no me tembló el pulso por poner a Mujaid. Lo puse porque era la persona idonea y podía haber hecho otra cosa. Si son buenos y piden paso no tengo problema en que jueguen". Acto seguido abrió la puerta a que en el medio del campo tanto Yago Gandoy como David Sánchez puedan tener presencia durante la campaña.