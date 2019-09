Novelda tendrá aparcamiento público en el cementerio

El Ayuntamiento de Novelda está muy cerca de fraguar un acuerdo con los propietarios de un terreno enfrente del cementerio con el fin de que pase a titularidad municipal y se pueda adecentar para ofrecer aparcamiento público a los ciudadanos.

La zona carece de una infraestructura de este tipo y los vecinos tenían que aparcar en solares privados y no acondicionados para este fin. Uno de ellos, el más cercano al camposanto, fue vallado por sus propietarios y desde hace unos meses no puede ser utilizado lo que ha agravado la situación no sólo porque no se puede aparcar sino porque quien desconoce este cierre no tiene lugar donde hacer un cambio de sentido ya que se trata de una carretera que conecta con La Romana.

Este hecho ha acelerado las gestiones del consistorio para poder adquirir el terreno y tras un informe de valoración aceptado por los propietarios y sustentado con un informe policial, están a la espera de poder firmar la compra. El concejal, Iván Ñíguez ha afirmado en pleno y a preguntas del PP sobre esta cuestión, que espera que para el día de Todos los Santos esté abierto.

El proyecto no solo incluye el acondicionamiento de la zona sino también otro tipo de cuestiones en materia de accesibilidad, incluso no se descarta poder construir una rotonda que permita realizar el cambio de sentido con seguridad.

Se trata de una cuestión que quedó pendiente en la pasada legislatura con la llegada de la moción de censura, que llegó a término y que ahora se retoma por su urgencia.