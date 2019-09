Fuego a la puerta de las casas en Porto do Son

En apenas 8 horas el incendio que afecta al municipio de Porto do Son pero que se centra en Portosín ha arrasado ya más de 80 hectáreas. Las llamas están avanzando muy rápidamente ayudadas por las rachas de viento que soplan con fuerza y sin dar tregua. En su extinción trabajan 4 aviones y 5 helicópteros además de las brigadas y el material de tierra junto a los militares de la UME que se han sumado este mediodía a los trabajos.

Ya a primera hora, la Guardia Civil alertó a los vecinos de que la situación se complicaba aunque no ha habido desalojos según informan desde Medio Rural. Katuxa, una vecina de Portosín, nos ha contado que el humo es tan denso que no se ve la playa de Aguieira en un extremo de la localidad. En Valcunqueiro se viven momentos de tensión y, según los vecinos, "los hidroaviones estan regando una casa que tiene fuego en la huerta". Hablan también de varios desalojos que no han sido confirmados de forma oficial.

Los otros dos incendios que más preocupan están en la provincia de Ourense, en Cenlle y en Lobeira y suman 70 hectáreas más quemadas.