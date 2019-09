Religión para estudiar Robótica

Cursar la asignatura de Religión será obligatorio en 1º de Bachillerato para aquellos alumnos que quieran estudiar Robótica, Antropología o Coeducación para el Siglo XXI. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santiago avala esta obligación, en respuesta a la denuncia interpuesta por una familia, apoyada por la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, con la ayuda de los servicios jurídicos de CIG-Ensino, en el curso 2017-2018.

La LOMCE y el Decreto 86/2015 de la Xunta de Galicia decretan que es necesario que el alumne realice tres horas semanales de asignaturas de libre configuración. Asignaturas como Robótica o Coeducación tienen una carga de dos horas semanales. Religión es la única materia con una hora de clase a la semana, de modo que las cuentas son claras: hay que cursarla sí o sí para cumplir con la ley.

En declaraciones a Radio Galicia, Suso Bermello, secretario nacional de CIG-Ensino y portavoz de la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, aseguró que la sentencia es "un sinsentido". Considera que "es una vulneración de los derechos fundamentales", ya que "una persona nunca puede ser obligada a recibir una información religiosa".

Según Bermello, la sentencia, en efecto, "no obliga de derecho a cursar Religión, pero sí de hecho", habida cuenta de que si un alumno no escoge esta materia, no puede matricularse en otras.

Responsabiliza de esta situación al Gobierno de Sánchez, a quien recordó su promesa de derogar la LOMCE cuando llegase a la presidencia, y también a la Xunta de Galicia, por su "responsabilidad a la hora de establecer itinerarios y la carga lectiva".