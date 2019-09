"Lo que pasó el domingo es indignante y espero que se disculpen"

El presidente del Xerez DFC, Rafael Coca, “lamenta” que todo se haya tergiversado, “porque en el comunicado nosotros nunca hablamos de los directivos del Rota”.

El mandatario azulino no esconde su “indignación” y espera que desde el CD Rota les llamen “para pedirnos disculpas”.

Rafael Coca explica que “no conozco de nada al presidente, fue un directivo el que habló conmigo al principio del partido cuando estaba tomando café para decirme que teníamos sitio en el palco, pero cuando acudimos a sentarnos sólo quedan tres asientos libres y la primera fila. Nadie nos dijo dónde nos teníamos que sentar y no mantuvimos ninguna conversación más".

Denuncia también que "aquello parecía una feria con los goles del Rota, todos saltando y celebrándolos y nosotros en Chapín eso no lo hacemos nunca por respeto a los rivales. Algunas de las personas que estaban en el palco no pararon de lanzar improperios a los nuestros y menos mal que no contestaron porque se podía haber producido un altercado grave, de hecho yo pedí cambiarme de sitio para evitar problemas".