Rodas se presenta en León antes de su declaración judicial por presunto amaño

El fichaje de Héctor Rodas por la Cultural se vio salpicado por el inicio del "macrojuicio" por el presunto amaño del Levante-Real Zaragoza de la temporada 2010/11 siendo el zaguero uno de los más de cuarenta investigados que comparecieron ante el juez en las primeras sesiones. Fue este jueves al permitirse la ausencia de los no declarantes cuando Rodas se puso a las órdenes de José Manuel Aira en el Reino de León en su primera toma de contacto como culturalista, aunque próximamente deberá regresar a Valencia, escenario del mencionado juicio.

Escuchadas las versiones de los miembros del Zaragoza, hasta el lunes tienen de plazo los integrantes del Levante para testificar. En principio, Rodas apurará el fin de semana con sus nuevos compañeros, iniciará su puesta a punto y, aunque su presencia en el choque contra el Bilbao Ath. parece descartada, arropará a su equipo en el estadio. La Cultural mira de reojo el caso y las posibles consecuencias para su jugador. La Fiscalía solicita dos años de prisión y seis meses de inhabilitación y La Liga, que junto al Deportivo de A Coruña ejerce de acusación, podría elevar sus peticiones.

Rodas realizó la pretemporada con la AD Alcorcón con el que disputó algunos partidos de preparación; el último, el pasado 10 de agosto. El inicio de liga con el cuadro alfarero anunció su salida tras no entrar en ninguna de las tres primeras convocatorias. El valenciano no disputa un partido oficial desde el 18 de mayo por lo que la visita a Las Gaunas frente (domingo 15, 18:00 horas) podría ser el momento para su estreno en la categoría de bronce.

Vicente Romero, en uno de sus primeros entrenamientos con el UCAM / Radio León

A la espera de la decisión del técnico, la noticia es que la Cultural trabajó, por fin, al completo tras un cierre de mercado agitado. Uno de los últimos en llegar fue el boliviano Roberto Carlos Fernández, que consiguió el permiso de la federación de su país para no ser citado con la selección en el presente tramo de compromisos internacionales y que está listo para el debut. También Gudiño, después de su particular semana de puesta a punto. Y entre los jugadores que hicieron las malestas, Vicente Romero valoró en Radio León la situación vivida en el equipo leonés sin hacer leña del árbol caído y poniendo la lupa en la decisión de Aira de no contar con sus servicios; sin reproches y con el deseo de cumplir con su contrato a partir de la próxima campaña. Antes, tiene un cometido ambicioso en el UCAM Murcia.