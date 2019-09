Los centros locales se preparan para recibir el nuevo curso

Colaboración plena entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para el mantenimiento y mejoras en los centros educativos de la ciudad. Ambas instituciones coordinan esfuerzos para realizar este tipo de trabajos con el fin de que, una vez que arranque el nuevo curso escolar 2019-2020, queden resueltos.

Por ejemplo, el IES Reyes de España ha podido finalizar sus obras pendientes, si bien estas arrancaron durante la anterior legislatura contando con unos 350.000 euros de presupuesto para aularios o vestuarios, entre otras dependencias. En otros espacios como el colegio Virgen de Linarejos se acometerán pronto mejoras en el sistema de climatización, un servicio que, actualmente, se encuentra en fase de redacción del proyecto con vistas a su ejecución en 2020.

En el caso del CEIP Jaén, el centro dispone ya de un nuevo ascensor y otros, como los IES Cástulo e Himilce, han recibido inversiones para mejorar su climatización o la sustitución de la cadera, respectivamente, según detalla el concejal de Educación del Ayuntamiento de Linares, Rafael Funes.

Son intervenciones que no serían posibles de no ser por la implicación directa de la Junta de Andalucía. No en vano, el Consistorio linarense maneja un presupuesto propio para Educación de unos 100.000 euros para corregir deficiencias menores y otro tipo de problemas en aquellos centros que lo necesiten. Es por ello que la intención del equipo de Gobierno es aumentar esa partida local de manera sustancial, según Funes.