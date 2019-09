"Declinamos sustituir a los Pastor porque era lo correcto, no por adscribirnos a un movimiento político"

"No vamos a tocar en Aravaca sustituyendo a los Pastor el 8 de septiembre" Hace unos días a través de un comunicado Los Fesser declinaban la invitación de sustituirlos en el programa de las fiestas y han ido un paso más allá. También estarán apoyándoles en el parking de la urbanización Rosa de Luxemburgo de Aravaca.

Ellos apoyan a los Pastor porque el elemento fundamental de la música es la unión y a través de ella quieren celebrar que están con ellos. Cuando Bili y Peto se enteraron de que habían sido llamados para sustituir a los Pastor contactaron con ellos para que les dieran su versión y tras enterarse decidieron no tocar en el programa de las fiestas.

Una cuestión de principios que económicamente es un contra porque ese dinero se perderá. El parking de esta urbanización de Aravaca se va a convertir en una fiesta donde participarán diferentes músicos como Los Fesser, Luis y Pedro Pastor, Rozalén…

Hay una respuesta de la gente, pero "ningún Ayuntamiento de signo contrario nos ha llamado para decirnos: si ellos no, nosotros sí. De hecho, no es la idea ni el objetivo. Nosotros lo hemos hecho porque creíamos que era lo correcto no para adscribirnos a un movimiento político concreto”.

El poder de la música, un lenguaje universal que nos hace entendernos y que se va a celebrar en Aravaca fuera del cartel oficial de las fiestas.