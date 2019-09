PSOE y VOX creen que el nombramiento de Rubio Mielgo se debe a una compensación con el reparto de cargos del PP

Las portavoces municipales de PSOE y VOX, Miriam Andrés y Sonia Lalanda se han mostrado muy críticas con el nombramiento de José Antonio Rubio Mielgo como nuevo Delegado Territorial de la Junta en Palencia, coincidiendo en acusar al PP de compensar a quienes quiere el partido con el reparto de cargos. Cabe recordar que Rubio Mielgo no fue en las listas del Senado en las últimas elecciones.

Miriam Andrés asegura que esta forma de proceder no es nueva y que ya se demostró con "la venta de la alcaldía de la ciudad" y el papel que más tarde jugaría Alfonso Polanco en la Diputación. Así mismo afirma que el PP utiliza a las instituciones para "no dejar en la cuneta a quienes creen que han dado mucho, no por la ciudad, sino por el partido". Además ha expresado el deseo de que con Rubio Mielgo "no vuelvan los tiempos de los comisarios políticos y guerras partidistas".

Por su parte Sonia Lalanda ha sido más gráfica al expresar en relación al nombramiento que "hay algunos que parece que no tienen casa" y ha sido categórica al afirmar que "los grandes partidos tienen a mucha gente que colocar" y así lo demuestran con compensaciones como esta.