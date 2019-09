Las taquillas del Principal amplian su horario para el Festival de Teatro "Ciudad de Palencia"

Las taquillas del Principal (calle Burgos, número 3) ampliarán su horario de venta de localidades para las representaciones programadas en el marco del Festival de Teatro Ciudad de Palencia, que celebrará su cuadragésima edición bajo el lema 'Festival de festivales'. Los aficionados a las artes escénicas podrán acercarse a las taquillas del coliseo de la capital entre los días 9 y 14 de septiembre, de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas. La concejalía de Cultura del Ayuntamiento quiere, de este modo, facilitar la adquisición de entradas por parte de aquellos ciudadanos que no pudieron acudir a las taquillas durante la primera fase de la venta anticipada.

El 'Ciudad de Palencia' reunirá este año 12 producciones en cartel. Seis obras formarán parte de su programa oficial y llegan al Principal con el aval de haber sido presentadas en algunos de los eventos escénicos más importantes de nuestro país, como los festivales de Teatro Clásico de Mérida y Almagro, el Festival Internacional de Zaragoza o el Festival Iberoamericano de Cádiz. Otras seis propuestas integrarán una nueva sección, denominada 'Off the record', en la que tendrán cabida el nuevo circo, las artes de calle, la danza, los títeres o el humor. El certamen levantará el telón el lunes, día 16, con la entrega de los galardones de la edición precedente, unos premios que el público concedió a los intérpretes Ana Torrent y Carmelo Gómez, al escenógrafo Curt Allen Wilmer y al director de escena Luis Luque. A continuación, será el turno para 'Pericles, príncipe de Tiro', una adaptación del argentino Hernán Gené sobre un texto original de William Shakespeare. Los textos clásicos regresarán el jueves, día 19, con la obra 'Entre bobos anda el juego', una coproducción de Noviembre Teatro y la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Los actores Maria Ribera y Pablo Derqui, a las órdenes de Pere Riera, tomarán el relevo en el programa del festival el viernes, 20 de septiembre con ‘La danza de la venganza’, un brillante thriller que aborda la lucha dialéctica que enfrenta una pareja en el momento de su separación. Un día después, el sábado, 21 de septiembre, será el turno de Atalaya, que pondrá en escena ‘Rey Lear’, el espectáculo más galardonado -seis en total- en los premios de teatro andaluz y que más nominaciones ha recibido en los premios MAX 2019.

Ay Teatro, el nuevo proyecto teatral que han puesto en marcha el director de escena y música Yayo Cáceres, el poeta y dramaturgo Álvaro Tato y la productora y distribuidora Emilia Yagüe, llegará a Palencia con ‘Todas hieren y una mata’. Será el jueves, 26 de septiembre. El texto original de Álvaro Tato y la primera comedia en verso del siglo XXI propone duelos de honor, enredos amorosos, canciones y carcajadas. El viernes, 27 de septiembre, será el turno para una comedia negra y poética. La Belloch Teatro presenta ‘Cuando caiga la nieve’, un texto de Javier Vicedo (Premio Calderón de la Barca 2014 por su anterior texto, ‘Summer Evening’). El dramaturgo entrelaza las historias de cuatro personajes solitarios alrededor de una anécdota banal y macabra: el robo de una urna funeraria en una calle cualquiera de Madrid.

OFF THE RECORD

El programa del 'Ciudad de Palenica' se completa este año con la sección 'Off the record', cuyas representaciones arrancarán el viernes, 12 de septiembre, con la actuación del actor, escritor y cómico Félix Albo en el Bar Universonoro (21.00 horas). Albo presentará su espectáculo 'El primer beso', un monólogo que se sirve de ironías, dobles sentidos y sarcasmo para narrar la primera experiencia amorosa de un adolescente. Ese mismo día, el Teatro Principal abrirá sus puertas a la retrospectiva 'Vamos de festivales', una muestra de los fotógrafos Gerardo Sanz y May Rodríguez.

El viernes 13 (20.30 horas) los keniatas Mighty Jambo Trust desembarcarán en la Plaza Mayor de Palencia con 'El cazador', un trabajo de nuevo circo cargado de ritmo y energía que reúne números de equilibrios, danzas tribales o fuego. El sábado 14 (13.00 horas) la compañía Visitants Teatre recalará en el festival con una intervención teatral itinerante, 'Lluvia de palabras'. Ya por la tarde (21.00 horas), las artes del movimiento tomarán la Plaza Mayor al ritmo de 'Amazonas', una espectacular creación de la compañía AndanZas.

La oferta escénica se completa con dos nuevas propuestas que tendrán como escenario el Teatro Principal. El domingo 22 (en tres pases programados a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas), los bebés podrán disfrutar de una de las obras más aclamadas de la compañía La Petita Malumaluga. Se trata de 'My baby is a queen'. Cuatro bailarines y tres músicos llevan a escena un fascinante juego de espejos creando una ilusión de figuras que bailan y de músicos etéreos e invisibles. La última cita, ya el miércoles, día 25 (19.00 horas), será con los títeres del grupo gallego Tanxarina. Su montaje, Premio FETEN 2018 al Mejor Espectáculo de Títeres, se dirige al público infantil lleva por título 'La gallina azul'.