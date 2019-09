Elías Arranz: "Si vas al pleno cobras, si no vas no cobras"

El alcalde de Peñafiel, Elías Arranz, explica los criterios de las nuevas retribuciones salariales de los ediles aprobadas en el último pleno celebrado el pasado lunes. El primer edil afirmaba en los micrófonos de Radio Peñafiel - Cadena SER que "nos hemos tenido que ajustar a la norma" por lo que unos ediles cobrarán "por compensación por asistencias y otros compensación con sueldo por venir a realizar un trabajo". Arranz pone el ejemplo de un concejal jubilado y afirma que "no puede cobrar un sueldo y cotizar a la Seguridad Social y es la manera de compensar el trabajo que hace aquí". El alcalde sentencia afirmando que "así, si asistimos a un pleno cobrarmos el pleno y si no asistimos no cobraremos, que lo tenga claro la gente".

LA PASARELA SOBRE EL DURATÓN PARA OCTUBRE



Por otro lado, Arranz desvela que tras hablar con la Conferencia Hidrográfica del Duero recientemente la obra de la pasarela sobre el Duratón "el compromiso es que el proyecto estuviese redacto a finales de agosto" y afirma que "esperan que las obras puedan comenzar a finales de este mes o principios del siguiente" de manera que la infraestructura esté recuperada "a finales de octubre", manifestaba en tiempo de A Micro Abierto el regidor.

APUESTA POR LA AUTOVIA A-11



Además, el primer edil ha querido mostrar su opinión sobre la reciente manifestación multitudinaria a favor de la Autovía A-11 en Aranda de Duero, en la que él tuvo la oportunidad de participar. "Creo que los políticos tenemos que conocer directamente cuales son los problemas", afirma. "Una manifestación como la del otro día y la perseverancia de las plataforma como en Peñafiel son fundamentales", añade, porque "esta situación hay que llevarla a cabo es muy necesaria para toda la Ribera del Duero".

UNA RIBERA RUN EXPERIENCE EN CIERNES



Por último, Arranz ha querido hacer un recordatorio sobre la próxima Ribera Run Experience 2019 que tendrá lugar el próximo sábado 14 de septiembre. "Es un evento cada vez con mayor atracción y creo que es algo que la gente debe conocerla porque es mucho más que una carrera", afirma en referencia a las actividades que organizan las bodegas implicadas en el proyecto.