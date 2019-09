Llegan los incendios forestales

Día muy complicado en la comarca del Barbanza que se ve afectada por 8 incendios forestales. Los vientos cambiantes y las altas temperaturas no ayudan a su extinción y por ello la xunta ha pedido ayuda a la unidad militar de emergencias para sofocar el de porto do son. Es el que mayor relevancia tiene, ha arrasado más de 80 hectáreas y la situación no ha mejorado desde que se declaró esta mañana. Las llamas avanzan rápidamente y los cuerpos policiales han avisado a los vecinos por si hay que desalojar. El conselleiro de medio rural se desplaza a la zona.

En la parroquia de Cures en Boiro también hay varios focos activos, dos estabilizados y uno sin control. En noia también hay incendios, en la parroquia de Noa y Argalo. De momento y según las últimas informaciones de medio rural no hay daños materiales ni personales en ninguno.

Una dotación de bomberos del parque de Ribadumia ha salido a otro foco que se declaró en el lugar de Lois. Según nos indicaron el fuego estuvo al lado de las casas, pero ya fue estabilizado. Con este panorama recuerden que están prohibida cualquier quema, y hay que extremar las precauciones. El teléfono si ven algún fuego es el 085.