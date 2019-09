Lanzadera acoge 40 nuevas empresas innovadoras

Cuarenta nuevos equipos emprendedores relacionados con el blockchain, movilidad, alimentación saludable, turismo, moda, educación, videojuegos, deporte, cosmética, salud o música, entre otros, se suman a los distintos programas de Lanzadera.

De estas empresas, 18 participarán en los programas de incubación, a través de los cuales los emprendedores contarán con hasta once meses para validar su propuesta e implementar su modelo de negocio, adaptar su producto a los requerimientos del mercado y generar sus primeras ventas. Por su parte, se han incorporado 15 nuevos equipos al programa de aceleración que, con una duración de nueve meses, ofrece asesoramiento personalizado para que los emprendedores puedan hacer crecer y consolidar sus empresas.

Asimismo, se incorporarán 7 empresas a los programas Corporate, a través de los cuales Lanzadera colabora con empresas líderes para buscar e impulsar proyectos que aporten nuevas soluciones a necesidades concretas de cada sector. En este caso, 3 startups trabajarán con BSH y 4 con PlayStation.

Los emprendedores interesados pueden hacer llegar sus propuestas a lo largo de todo el año a través de la web www.lanzadera.es. Hasta el momento, son 360 las empresas que han recibido el apoyo de la aceleradora, de las cuales 160 están ubicadas actualmente en sus instalaciones.

Lanzadera forma parte, junto con EDEM Escuela de Empresarios y la sociedad de inversión Angels, del polo de emprendimiento Marina de Empresas. Se trata de una iniciativa de Juan Roig situada en la Marina de València que tiene la misión de formar, asesorar y financiar a los emprendedores de hoy y del futuro y que constituye una apuesta por la creación de riqueza, el empleo y el fomento de la cultura del emprendimiento.

Esta es la lista completa de los nuevos equipos incorporados a Lanzadera:

Equipos en aceleración

2Gether es una plataforma financiera colaborativa que extiende la gestión del día a día más allá de las divisas fiduciarias a los nuevos activos digitales, incluidas las criptodivisas.

Bionline democratiza la Inteligencia Artificial y la Analítica Avanzada, haciéndola accesible y sostenible para cualquier tipo de empresa. Sus módulos traducen una necesidad de negocio real en algoritmos que predicen el comportamiento de los clientes y de las máquinas.

ApetEat es una plataforma digital que da servicio de comidas a oficinas. En la actualidad, ha servido más de 250.000 almuerzos a más de 2.000 empresas entre Madrid y Barcelona a través de su servicio Lunch As A Benefit.

Del Poble es una empresa de pizzerías al horno de leña caracterizada por su masa fina y crujiente y la calidad de sus ingredientes. También elaboran pasta, empanadas y ensaladas en un modelo de negocio de comida rápida adaptado al estilo de vida actual.

Essentialist es una agencia de viajes personalizados de lujo, solo para miembros y basada en experiencias, con un modelo innovador basado en tecnología (AI) y contenido exclusivo.

GoKoan es una plataforma de aprendizaje online de oposiciones que optimiza el tiempo de estudio gracias a su planificación inteligente y metodología propia, basada en inteligencia artificial.

Go-PopUp es el marketplace líder europeo para el alquiler de tiendas temporales. Proporciona gestión integral de proyectos pop-up y soluciones a medida, ofreciendo una amplia gama de lugares y formatos para que empresas, agencias y marcas activen el marketing y ventas de su producto.

JaponShop es un supermercado online de comida japonesa que permite disponer en casa de deliciosos productos japoneses de calidad, muy originales y divertidos en tan solo 24h.

Lady Pipa es una marca de ropa de fiesta que se caracteriza por sus diseños sencillos y de calidad para ocasiones especiales.

Neki ofrece autonomía y seguridad para las personas mayores, a través de sus dispositivos que permiten actuar rápidamente ante caídas, personas desorientadas u otros tipos de incidentes.

Parkapp presenta una plataforma online de parkings para ofrecer la mejor opción de aparcamiento. Ya sea desde su App o desde su web, los usuarios podrán reservar aparcamiento por horas, días o meses. Cuenta con aparcamiento en varios países y más de 550 estacionamientos.

Samoby detecta amenazas de ciberseguridad y privacidad en los móviles analizando en tiempo real las conexiones y el comportamiento de los dispositivos y sus apps, proporcionando además información para análisis forense, calidad de red y consumo de datos, entre otros.

Segle Clinical es una marca farmacéutica de cosmecéuticos de alta gama. Especialista en cosméticos especializados en el cuidado antiaging con una combinación de activos que en composición y concentración los hace más eficaces que los cosméticos clásicos.

Talentoo es una plataforma web de selección de personal que conecta ofertas de empleo con cvs propuestos y filtrados por una red de headhunters y empresas de selección. Sólo se paga si se incorpora y los usuarios ponen el precio.

Vegaffinity es la plataforma líder para comprar productos veganos de todo tipo que permite elegir entre el mayor surtido online de alimentación, parafarmacia, cosmética, calzado o ropa.

Equipos en incubación

Awends es una nueva forma en la que los grupos de amigos pueden organizar un viaje. Con una serie de herramientas como encuestas, reserva de alojamiento o división de gastos, acompaña a los grupos a través de todo el proceso: antes, durante y después del viaje.

Falcon SPM es una aplicación Sales Perfomance Manager que mejora el rendimiento de los equipos comerciales de campo, gracias a la generación de modelos predictivos mediante Machine Learning.

Bonealive es una marca de ropa que permite al cliente final diseñar sus propios productos, con materiales orgánicos y/o reciclados. Además, ofrece asesoramiento integral y la gestión de todo el proceso productivo para empresas que tengan necesidades textiles y de merchandising.

Buoq es un auricular inteligente que, gracias a un sistema innovador de rotación, se convierte de auricular en altavoz en menos de un segundo, mediante un micro amplificador integrado.

Foodyt mejora la experiencia del comensal, ayudándole a encontrar dónde y qué comer, gracias a su portal comparador que permite elegir según la valoración de los platos, su aspecto, precio, cercanía o alérgenos.

Inverge Studios es una desarrolladora de videojuegos especializada en títulos de acción-aventura. Recientemente ha publicado su primer videojuego Effie, una aventura de plataformas apoyada por el programa Corporate Sony PSTalents.

Kolotrip es la plataforma para reservar viajes en bicicleta por España. Ya sean viajeros que se inician en los viajes en bicicleta o para los ciclistas más avanzados, en Kolotrip podrán buscar y reservar los viajes para descubrir España de forma diferente.

Momoven es una plataforma de alquiler de motos entre particulares, donde el propietario decide precio, disponibilidad y a quién alquila, revolucionando el sistema de alquiler tradicional de motos.

Noken Digital Assets se trata de la primera solución de tokenización de activos reales en blockchain con intervención notarial integrada.

Ouh Lo Là es un servicio de Fashion Renting de ropa femenina que apuesta por un nuevo modelo de negocio basado en la economía circular.

Paviado es una jukebox digital para que marcas y negocios puedan conocer mejor y fidelizar a sus clientes, dándoles la oportunidad de elegir la música que suena en el local o evento e invitándoles a participar en promociones, sorteos y recomendaciones.

Serenmind es una app que ofrece tratamientos psicológicos eficaces y accesibles a través de contenidos psicoeducativos, herramientas diseñadas para el móvil y un chatbot virtual. Se puede utilizar de forma autoguiada o combinada con un psicólogo.

Staxe garantiza el éxito de un evento y minimiza el riesgo a los organizadores, cambiando por completo la forma en que la gente compra entradas. Su plataforma convierte los eventos en una oportunidad de inversión.

Wemuse es una aplicación para ayudar a las empresas a mejorar su selección de producto, detectar talento e incrementar su rentabilidad. Permite tener feedback inmediato de los equipos sobre las colecciones para mejorar sus resultados de venta, margen, y disminuir stocks.

Wildsphere es un estudio de desarrollo de videojuegos que ha lanzado al mercado Timothy vs the Aliens, Tu Cara Me Suena El Videojuego, la saga Naught y hasta un total de 14 títulos, trabajando con importantes compañías como PlayStation o A3 Media entre otras.

Abrebox es un videoportero que revoluciona la comunicación entre vecinos y visitantes de edificios, vinculando el panel exterior de los telefonillos con los smartphones y tablets de sus propietarios y autorizados.

Baterfly mejora la experiencia móvil fuera de casa, gracias a una red de puntos de carga donde el usuario puede alquilar una batería, cargar su teléfono mientras sigue con su día a día y devolverla en cualquier otro punto de la red Baterfly.

FloresNuevas es una floristería online con envío a domicilio de flores frescas y duraderas a un precio competitivo.

Equipos en Corporate BSH

Ceralthy es una empresa de alimentos que ha creado la primera cápsula de leche vegetal para máquinas de café del mundo, usando ingredientes naturales como frutos secos y cereales.

Lesielle ha creado la primera cosmética adaptativa del mundo. Una nueva generación de cosmética personalizada en la que gracias a un dispositivo personal, el usuario puede crear en su propia casa y de forma inmediata, el cosmético ideal que necesita en cada momento.

TasteLab ha desarrollado un software de análisis sensorial para la industria, que permite conocer el posicionamiento de los productos en el mercado, mediante el análisis de los gustos sensoriales del consumidor, con el objetivo de asegurar o incrementar las ventas.

Equipos en Corporate PayStation

Mansion Games es un estudio de videojuegos con un modelo transmedia. Desarrolla “Operation Highjump”, basado en leyendas de la Segunda Guerra Mundial, que apuesta por la fusión de conceptos clásicos con un cuidado diseño artístico y una importante base narrativa.

Paloma Studios desarrolla el videojuego para Realidad Virtual "Serpent's Saga", un arcade que combina elementos de la tower defense con el wave shooter. El jugador debe defender la fortaleza de los ejércitos invasores del Nigromante.

Quasar Dynamics es un estudio que desarrolla un videojuego para PlayStation VR que sumerge a los jugadores en la profundidad de un hecho inexplicable del que no podrán salir. Al menos con vida. Ambientado en la mecánica de los Escape Room, serán los enigmas los que determinen su suerte.

Viral Studios desarrolla Lethal Honor Essence, un videojuego de acción desafiante y preciso, en el que el jugador se enfrentará a demonios y otras criaturas paranormales, en una atmósfera madura y oscura con estilo visual de novela gráfica ilustrada a mano en entornos 3D.

Sobre Lanzadera

Lanzadera ofrece diferentes programas en función de la tipología y de la madurez de las empresas y los proyectos. Además, cuenta con acuerdos Corporate con grandes compañías, en los que se brinda a los emprendedores la posibilidad de resolver nuevos retos de innovación que estas plantean. Para formar parte de los programas, los emprendedores pueden enviar su proyecto awww.lanzadera.es.

Durante sus seis años de andadura ha prestado apoyo a más de 360 startups. Entre todas han conseguido generar más de 600 puestos de trabajo directos, así como inversión externa de más de 30 millones de euros.