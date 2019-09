Ethel Vázquez: "En unas semanas presentaremos una propuesta para la actual estación de autobueses de Vigo"

La Conselleira de Infraestructuras explicó en Radio Vigo los trabajos que se están realizando en las reuniones técnicas Adif, Concello de Vigo y Xunta para avanzar en el complejo proyecto a tres de la Estación de Urzaiz. Por un lado el Centro Vialia de Thom Mayne, por otro la Estación Intermodal y también los túneles de acceso a la citada infraestructura. Unas reuniones técnicas en las que se tiene que seguir trabajando en la coordinación para la obra de los túneles, no exenta de complejidadades técnicas. Sobre todo a la hora de realizar las perforaciones y oradar todos los tramos en las calles Lepanto, Alfonso XIII y en la salida hacia la AP-9. Por otro lado, en esas comisiones técnicas, también se empieza a perfilar el futuro de la actual infraestructura de la Avenida de Madrid. Trabajar para saber cual será el Plan B para la Estación de Autobuses actual. Unos terrenos que son de titularidad de la Xunta de Galicia y que habrá que buscarle utilidad y servicio. Por un lado estaba la idea de realizar un aparcamiento disuasorio y contar además con un edificio de oficinas para dotaciones sociales o culturales. Por otro también estaba la idea del Concello de Vigo de poder mantener una estación de autobuses o, por lo menos, una plataforma de autobuses para aligerar la entrada y salida a la ciudad. La Conselleira de Infraestructuras se ha comprometido en Radio Vigo a presentar en semanas una propuesta al Concello de Vigo que espera que acepten y se pueda sacar adelante. Queda tiempo pero también reconoce Ethel Vázquez que cuanto antes se vaya planificando mucho mejor.

Con respecto a las declaraciones de Audasa sobre la AP-9 y supeditar la construcción de un tercer carril en su entrada a Vigo para liberalizar el peaje de Redondela y para conversión en tramo urbano la AP-9 en Vigo, Ethel Vázquez quiso recordar que la liberalización del Peaje de Redondela era un compromiso del anterior Gobierno Central y que no se habla de él. También argumentó la conselleira que Fomento tiene en sus manos la posibilidad de avanzar en el proyecto de la salida de Buenos Aires en Vigo, en ese proyecto de conversión en tramo urbano y dejó claro que ellos están dispuestos a colaborar. Les pide, eso sí, que no se escuden en que son un Gobierno en funciones para no avanzar en estos asuntos.