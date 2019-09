Clemente: "He recuperado las ganas que perdí durante la lesión"

Enrique Clemente está viviendo una de las semanas más deseadas para un jugador que desarrolla toda su carrera deportiva en el equipo de su ciudad y le llega el momento de defender la camiseta del primer equipo, en este caso la del Real Zaragoza.

Al central le llegó la oportunidad el pasado fin de semana ante el Elche: "Está siendo una semana poco habitual después de la resaca de todo lo que viví, me ha dado mucha confianza el jugar ese partido y he recuperado las ganas que pierdes durante la lesión".

La intención del jugador, ahora, es presentar su candidatura firme a la titularidad aunque es consciente de que "el míster toma la decisión pensando lo que es mejor para el equipo y pensando en el rival". Sin embargo, Clemente reconoció que "lucho por seguir jugando".

El joven central confesó que la Segunda División "impacta al principio, pero hay que estar tranquilo, saber llevarlo y la verdad es que me encontré muy cómodo". Y los primeros minutos aseguró que fueron "increíbles por cómo estaba La Romareda, disfruté muchísimo".

Al acabar el encuentro, el móvil del jugador no paró de recibir mensajes: "La enhorabuena es la palabra que más he recibido, felicitaciones por la vuelta de la lesión y los que más me han llamado la atención han sido los que han estado en la lesión porque me volvieron a felicitar y se agradece que estén en las malas y en las buenas".

Con el debut en el recuerdo, llega el momento de pasar página y pensar en el siguiente partido de Liga ante el Alcorcón: "Tenemos que tomarnos cada partido como tres puntos que nos acordaremos de ellos a final de temporada si los conseguimos. Da igual jugar en casa o fuera, todos te ponen en problemas". Por eso, pide "luchar en cada partido y buscar los tres puntos porque a la larga pueden ser muy importantes".

A pesar de los errores que pueden aprecer en estas primeras jornadas, a Clemente no le sorprende ni le preocupa porque "es principio de temporada y el equipo está funcionado bien". Añadiendo, a continuación, que "estamos creciendo como equipo y siempre es bueno crecer desde la victoria porque da más moral".