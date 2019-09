URA, una temporada sobre ruedas con Grupo Playcar

Las modélicas instalaciones centrales que el Grupo Playcar tiene en el Paraje de la Cepa, de Huércal de Almería, han acogido “el pistoletazo de salida a algo que no es una nueva relación, dado que la vinculación lleva funcionando un par de años, pero en este caso sí es un apoyo importante para el equipo y para el proyecto”, en palabras de Antonio Martínez. El gerente de la empresa, tras dar la bienvenida a medios de comunicación y un nutrido grupo de representantes del club unionista, no ha dudado en reconocer que admira al proyecto de Unión Rugby Almería, motivo por el que no solo ha colaborado estrechamente en las pasadas temporadas, sino que de cara a la ya inminente campaña 2019/2020 pasará a ser el patrocinador principal de la entidad cruzada: “Este deporte tiene menos apoyos que otros, pero estáis haciendo mucho ruido, hacéis cosas muy difíciles y yo estoy súper orgulloso de nuestra colaboración”.

Ha entendido este paso dado adelante como la manera de “reforzar para seguir creciendo”, comparando la trayectoria de URA con la del propio Grupo Playcar que capitanea: “Somos una empresa que viene de muy, muy abajo, intentamos crecer y sabemos que no es fácil”. Esta nueva apuesta más fuerte de la firma almeriense de automoción ha sido considerada como un “nuevo hito histórico” para el club por su presidente, Miguel Palanca: “Nunca hasta ahora habíamos conseguido que una empresa de verdad fijara sus ojos en nosotros, en nuestro deporte, algo curioso para un club que sí que roza las 60 empresas apoyándolo en mayor o menor medida, pero ninguna de la manera tan importante como lo va a hacer ahora Grupo Playcar”. Tan es así que el primer equipo jugará bajo esa denominación en su quinta temporada en División de Honor B: “Pasamos a llamarnos ahora ‘URA Playcar’, ya comunicado a la Federación Española este cambio de denominación como club y así vamos a competir”. Es la primera vez que una empresa “presta su nombre al rugby en Almería”.

Miguel Palanca ha abundado en el calado del acuerdo recordando que “para un proyecto transversal y provincial como es el de Unión Rugby Almería, que está centrado en las cuatro localidades de más población de la provincia y que se solapa muchas veces en las poblaciones en las que Grupo Playcar tiene sus puntos de venta, además del crecimiento que hemos tenido en los últimos años en cuanto a masa social, es fabuloso que estos dos proyectos, el de URA y el de un currante como Antonio, caminen de la mano”. El camino está marcado, ya que “se van a hacer las cosas como sabemos hacerlas, con respeto, con educación, con trabajo en equipo, con compromiso, con esfuerzo, haciendo las cosas bien para que el crecimiento se siga consolidando y cada vez más niños y más familias, más personas, independientemente de su capacidad, vengan a hacer deporte con nosotros”, ha argumentado el presidente.

Se avecina “una liga apasionante” que dará inicio el día 15 con URA PlayCar en Madrid ante el CAU Metropolitado “en la élite del rugby nacional”, lo que es de un gran interés para un Antonio Martínez que, sin embargo, ha preferido subrayar el trasfondo social del proyecto: “Durante este tiempo he visto que hay un equipo humano con unos recursos limitados, como pasa en la empresa, que además lo hace desinteresadamente y que sin embargo van luchando y van consiguiendo que haya más seguidores, que se vaya conociendo más este deporte, que hace unos años prácticamente no se hablaba de él en Almería, y me siento un poco identificado, pero además el trabajo que hacen con valores que de por si tiene el rugby, con los que además nos sentimos identificados como empresa, sin olvidar la labor social que realiza por la que otros apenas se preocupan; me parece admirable y nos ha llevado a querer apoyarlo más”.

En todo caso, ha definido como innegable la enorme visibilidad que ya ofrece el rugby como deporte en todo el ámbito nacional: “Esperemos crecer de la mano, ya que como empresa está claro que nos interesa esa visibilidad que sin duda ya tiene Unión Rugby Almería, que siempre es muy proactivo en ese sentido e intenta dar un retorno a la empresa, y gusta que al menos la gente te vea; sí sé que en Almería se está hablando mucho de rugby”. Esas palabras han servido para que Miguel Palanca despida la comparecencia del anuncio del patrocinio insistiendo en el sentimiento que le despierta esta unión: “Me hace muchísima ilusión porque conozco a Antonio desde hace muchos años, y conozco su valía como empresario, su crecimiento, su trabajo, su constancia, su perseverancia, y hemos entablado una gran relación, por lo que me encanta que sea ‘URA sobre ruedas’, ya que además nos van a hacer falta en esta liga”.

Como cierre, se ha mostrado “encantado de que haya empresarios valientes que salgan de su zona de confort y apuesten por los proyectos transversales, sociales, capitaneados por padres y que incluyen a todas las personas”. En ese sentido, “URA no se conoce solo por el deporte, sino que toca muchos palos y es conocida en asociacionismo, voluntariado, cultura… dando retorno social”.