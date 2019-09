Pedro Emanuel: "Espero un partidazo"

A Pedro Emanuel le van los grandes retos y el partido contra el Málaga es muy importante. El entrenador del Almería demostró su competitividad en la previa de una jornada especial para el seguidor rojiblanco, porque el buen inicio de Liga se puede confirmar en La Rosaleda frente a uno de los grandes. Para el portugués, que se mostró “satisfecho” con la plantilla que ha confeccionado el club, sus futbolistas no pueden perder las señas de identidad que le han llevado a sumar siete puntos de nueve posibles. El Málaga tiene una calidad importante a pesar de los problemas económicos y solo la versión luchadora del Almería servirá para puntuar este sábado fuera de casa: “Veremos un Almería bien organizado, con sus principios de juego. Los fichajes se irán incorporando poco a poco al equipo. Nos espera un encuentro difícil en Málaga”.

Euforia

Se han superado los 9.000 abonados y en poco más de hora y media se agotaron las 530 entradas para la afición visitante en La Rosaleda. Almería ha despertado y el proyecto de Turki Al-Sheikh ilusiona en la calle. Pedro Emanuel se encarga de que llegue la dosis justa y necesaria de euforia al vestuario. La responsabilidad es máxima, y por ello tienen que ofrecer un rendimiento acorde con la calidad del plantel. “Siempre es bueno tener un ambiente positivo, de ambición, pero con los pies en la tierra. Hubo cambios importantes en el club y la plantilla y queremos caminar en esta maratón, no correr. Sabemos bien lo que queremos”, dice.

Espera un duelo diferente al del Huesca. La filosofía del Málaga y el hecho de competir como visitante exigen un nivel de compromiso enorme a los rojiblancos. Llena de tranquilidad haber sumado siete puntos y saber remar con el marcador en contra, golear y aguantar a nivel defensivo durante 45 minutos. Se manejan todas las situaciones de juego: “Ya hemos demostrado ante un gran equipo como el Huesca que podemos ganar, y eso nos alimenta. Eso sí, podemos ser más continuos en el juego”.

Exigencia

Mientras en Málaga se convoca una manifestación para pedir la marcha del presidente Al Thani, en Almería preparan la mochila para viajar y animar en La Rosaleda. Situaciones muy diferentes en los clubes para afrontar este compromiso, si bien Pedro Emanuel espera un ambiente normal en La Rosaleda: “Los aficionados apoyan más en los momentos más complicados y espero un gran ambiente en Málaga. Va a ser un partido grande, con presencia de nuestros aficionados, que tanto nos están ayudando en el inicio de Liga”. Ya conocen en el vestuario la ilusión que ha generado este partido en la ciudad.

El proyecto

El Almería tiene una plantilla joven y el objetivo es volver a la élite cuanto antes. Primero, la misión del técnico portugués es hacer un equipo, porque algunos fichajes no han podido ejercitarse todavía con los compañeros. Confirmó que Turki Al-Sheikh tiene en mente un plan importante: “Es un proyecto de futuro, y estamos asentando las bases para que el Almería crezca con consistencia. A mí me vendieron este reto y por eso estoy trabajando con la máxima ambición”. Con el límite salarial más alto y un desembolso a tener en cuenta en fichajes, muchos clubes se preguntan si el Almería ha esquivado el fair play financiero. En ese sentido está tranquilo Pedro Emanuel, porque no hay nada ilegal: “El Almería ha traído jugadores jóvenes, de enorme calidad, de futuro, que aumentarán seguro el nivel de la Liga. No hemos hecho nada que esté fuera de la norma”.