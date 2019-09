El mirador de José Luis Coll en Cuenca estará terminado en los próximos días

El mirador de José Luis Coll, en el camino de San Isidro, estará terminado en los próximos días, aunque su diseño no convence a todos.

El Consorcio Ciudad de Cuenca está pendiente de que concluyan las obras, que tenían un plazo de ejecución de tres meses, a lo largo de esta semana y que se pueda inaugurar este homenaje al escritor y humorista conquense.

El mirador incluye una pavimentación del entorno, con zonas ajardinadas, y está coronado por un monumento del escultor Luis Roibal, que falleció en 2018.

El gerente del Consorcio, Daniel León, ha apuntado que esperan poder recibir las obras, que tienen un presupuesto de 160.000 euros, en los próximos días.

Sin embargo, el diseño de este espacio no ha gustado a algunos colectivos, como los arquitectos de Cuenca IN, que esperaban un mayor respeto al entorno paisajístico. Uno de los arquitectos del grupo, Fernando Olmedilla, ha defendido en la SER que si la obra no está concluida, aún se pueden realizar algunas mejoras que permitan mejorarlo.

Ha abogado también porque en los concursos públicos se dé más importancia a las cuestiones técnicas y arquitectónicas que a la parte económica.