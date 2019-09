Nuevo curso: más profesores y ayudas, menos aulas rurales y adiós a los exámenes de septiembre

El lunes 9 de septiembre arranca el curso escolar para los alumnos de Infantil y Primaria, un ciclo que comienza en la provincia con más profesores, más ayudas, nuevos ciclos, menos escuelas rurales y el adiós definitivo a los exámenes de septiembre.

En total habrá en la provincia más de 55.000 alumnos que serán atendidos por 3.683 profesores, lo que supone 55 más que en el curso pasado. El día 1 se incorporó el primer bloque de interinos y este viernes día 6 se hará una nueva adjudicación para Primaria. En secundaria llegará el martes 10.

El objetivo, explica Ángel Fernández, delegado de Educación, es que las clases arranquen con total normalidad. "Hasta ahora el proceso ha ido bien porque en los últimos cursos ya se mejoraron varios aspectos. Con estas dos nuevas adjudicaciones esperamos que casi todos los docentes estén incorporados ya el primer día de clase".

Este verano se ha invertido 1.384.000 euros en obras de mantenimiento en 81 centros de la provincia, pero no se ha podido evitar el cierre de dos escuelas rurales, las de Hueva y Alhóndiga. "En el caso de Hueva ya no había niños, así que no se ha podido hacer nada", explica Fernández. "En Alhóndiga sí se podía haber mantenido. Se quedaron 3 pero las familias han decidido que vayan a Fuentelencina".

En cuanto a la oferta educativa, se incorporan 8 nuevos ciclos de Formación Profesional, en el Conservatorio la modalidad de percusión y en la Escuela de Idiomas el nivel C2 en Inglés, Alemán, Francés e Italiano.

Respecto a programas complementarios, aumentan el número de comedores y de usuarios, las rutas de transporte escolar y el número de familias que reciben becas para los libros de texto. "Hay que destacar el esfuerzo tan importante que está haciendo el Gobierno regional para garantizar que el acceso a la educación sea igual para todos independientemente de su nivel de renta", apunta Fernández.

Y una de las grandes novedades es que en este curso desaparen los exámenes de septiembre. Todos los centros realizarán la evaluación final en junio y los alumnos llegarán al verano sabiendo si han superado o no el curso.