El inicio del curso escolar llegará con obras en seis centros educativos del norte de Madrid

El municipio más afectado de la zona norte de Madrid por el retraso en las obras de los centros educativos es San Sebastián de los Reyes. El colegio Infantas Elena y Cristina vio como arrancaban las obras antes de finalizar el curso – a finales del pasado mes de mayo- para construir un nuevo edificio de educación infantil. Ni siquiera así han terminado a tiempo, según CCOO las obras están ocupando el patio y afectando el acceso al polideportivo y al huerto.

Pero Sanse, tienen otro centro pendiente, el de Tempranales que tampoco llega a tiempo, a pesar de estar en la fase final de su construcción, denuncia el sindicato la maquinaria y las valles siguen en el centro a 3 de septiembre.

En Alcobendas, CCOO denuncia que una vez finalizada la primera fase del nuevo instituto de Fuetelucha no se ha presupuestado proyecto de inversión para la segunda fase. Recuerdan que el compromiso inicial fue de cuatro aulas y finalmente solo se habilitaron dos. La portavoz de Educación de CCOO, Isabel Galvín ha vuelto a reclamar la construcción de mas centros educativos públicos en Alcobendas ante la clara superioridad de lo privado y concertado.

La segunda fase del colegio Héroes del 2 de Mayo de Colmenar Viejo no está finalizada aún, en concreto el patio del centro está levantado y ocupado con los materiales y la maquinaria de construcción. Galvín ha recordado que este centro debería de estar finalizado completamente y sin embargo ni siquiera se ha presupuestado la tercera y última fase. Denuncia que no se atiende la demanda de escolarización de Colmenar Viejo, cuando cuarenta alumnos no han obtenido plaza en su primera opción.

Ocurre lo mismo con el instituto Montserrat Caballé de Tres Cantos, las obras de la segunda fase tampoco están finalizadas a pesar de que solo estaba prevista la construcción de vestuarios y gimnasio. Para este curso está previsto el funcionamiento de seis grupos de secundaria y dos grupos de 1º, 2º y 3º de la ESO y funcionará como instituto independiente del José Luis Sampedro. El sindicato afirma que las aulas actuales son insuficientes y tendrán que adecuar y suprimir espacios comunes.

En el informe de Comisiones Obreras se denuncia la situación del colegio Jonathan Galea de Algete, construido por fases, este verano tendría que haberse finalizado la ampliación de dos nuevas aulas y una sala de usos múltiples que llevaba reclamando la comunidad educativa desde hacia varios años. El sindicato cree que no estarán terminadas hasta principios de año.