El Unicaja acusa la falta de rodaje y las bajas

El Unicaja perdió por 69-76 ante el Zenit de San Petersburgo en el primer encuentro de la novena edición del torneo Costa del Sol, que se disputó en la localidad malagueña de Torrox.

El equipo malagueño, con varias bajas, mostró intensidad y físico frente a un conjunto ruso muy duro en defensa y bien armado en ataque.

El encuentro fue igualado en los primera compases 14-14, pero el técnico del Zenit, ex del Unicaja, Joan Plaza, no quería ningún susto e introdujo a jugadores de gran nivel como el pívot mexicano, ex del Real Madrid Ayón.

El decorado cambió y se pasó a un 24-37 para llegar al descanso con un esperanzador 33-41.

El Unicaja no se daba por vencido y el inconmesurable base malagueño Alberto Díaz, anotó dos triples y empataba el encuentro a 49-49.

Los rusos, a pesar del resultado, se veían superiores, sobre todo dentro de las zonas y volvieron a escaparse en el marcador 56-69 para concluir con un claro 69-76.

Mañana en Frigiliana jugarán el Zenit y el Real Madrid y concluirá el torneo el sábado con el enfrentamiento entre el Unicaja y el conjunto madridista en Nerja.

Ficha técnica:

Unicaja: 69 (16+17+21+15): Adams (10), Avramovic (7), Jaime Fernández (6), Stilma (6), Elegar (2) - cinco inicial - Alberto (14), Pablo Sánchez (-), Godspower (5), Tamba (-), Suárez (6), Gerun (8), Guerrero (5).

Zenit: 76 (21+20+18+17): Ponkrashov (4), Renfroe (5), Voronov (3), Thomas (12), Iverson (2) - cinco inicial - Shevchuk (-), Pushkov (11), Abromaitis (6), Hollins (11), Balashov (-), Trushkin (10), Ayón (12).

Árbitro: Víctor González y Salvador Patricio. Sin eliminados.

Incidencias: primer partido correspondiente al torneo Costa del Sol disputado en el pabellón polideportivo de Torrox (Málaga).