El pleno de la Diputación reclama a la Junta más compromiso en la ayuda a domicilio

Todos los grupos de la Diputación de Soria han coincidido en el pleno celebrado esta mañana en instar a la Junta de Castilla y León a que aumente la cuantía de la ayuda a domicilio asumiendo un servicio que es de su competencia. El Presidente de la Institución Provincial, Benito Serrano, ha explicado que “nuestra obligación es luchar por mejorar esa situación”.

Antonio Pardo, el portavoz de la PPSO, se mostraba rotundo para exigir el pago del 100% de dicha ayuda a domicilio matizando que “vamos a exigir a la Comunidad autónoma que los recursos de la Diputación se puedan reutilizar en ayudas sociales de todo tipo. El portavoz de C,s, Saturnino de Gregorio, ha coincidido en que “la financiación de la Junta es muy escasa para una población tan envejecida como la nuestra”.

Desde el PSOE, su portavoz Luis Rey, ha reconocido que en su mandato no fue capaz de conseguir este propósito. “Entono el mea culpa porque tuvimos muchas reuniones con la Consejera de Familia, pero no lo conseguimos”, ha lamentado. Rey ha insistido en que su deseo de abrir un frente común de todas las diputaciones de Castilla y León no llegó a buen puerto.

El pleno que ha celebrado hoy la Diputación ha servido nuevamente de escenario para evidenciar las diferencias de criterio entre el Presidente y el portavoz de la oposición y antecesor, Luis Rey. Tras aprobar una modificación de crédito de un millón de euros en el que se contemplan 770.000 euros para ayuda a domicilio, 200.000 para la planta de lixiviados y 48.850 para igualdad de oportunidades, Luis Rey ha lamentado que no se haya incluido ningún “proyecto ilusionante”. Benito Serrano ha contestado que “nosotros somos más de ilusionar durante cuatro años y no solo en un día porque he visto cosas que se han traído aquí y eran flor de un día”.