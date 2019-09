El Glorioso presenta al central argentino Lisandro Magallán

El central argentino (ex de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Rosario y Boca Juniors) llega cedido desde el Ajax de Amsterdam. La comparecencia comenzó con unas palabras de bienvenida del presidente del Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz. "Para nosotros es un orgullo y un honor contar con un jugador de la talla de Lisandro", dijo. Agradecido por la decisión del nuevo jugador, el presidente no olvidó las facilidades que desde el Ajax de Amsterdan se han puesto: "Desde el conjunto holándes han permitido que contemos con él en calidad de cedido y para nosotros es un honor, solo hay que ver la talla de los clubes en los que ha estado", añadio.

Más adelante, quien tomó el turno de palabra ha fue el protagonista. Lisandro Magallán se mostró ilusionado desde un primer momento, y no dejó pasar la ocasión para agradecer la oportunidad brindada por el Glorioso: "Quiero agradecer al Club la oportunidad que me han brindado. También el recibimiento de mis compañeros y de la institución. Tengo unas ganas tremendas de aprovechar esta oportunidad tan linda", señaló.

Después llegó el turno de preguntas de los medios. "Cuando me llamaron del Deportivo Alavés me sedujo la oferta de cara a seguir evolucionando como jugador, no lo veo como un paso atrás", comentó. Magallán se definió como un "futbolista al que siempre le gusta ganar, en cualquier situación". Si algo cree que puede aportar el nuevo '6' albiazul es su mentalidad ganadora. Ya para terminar, Lisandro puso de manifiesto la motivación que le supone venir a jugar en "un equipo que compite en una de las mejores ligas del mundo".

Al igual que en su país natal, Argentina, en Mendizorroza la grada también aprieta. Algo de lo que ya tenía constancia el nuevo albiazul: "He charlado con Calleri, la familia de mi novia es de esta zona, tiene antepasados del País Vasco. La calidad de vida aquí es muy buena y ya lo he podido comprobar en este poco tiempo que llevo", concluyó.