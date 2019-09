El Área Sanitaria cesa al doctor Juan Luis Gutiérrez, jefe de Hemodinámica

El Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar ha cesado al doctor Juan Luis Gutiérrez Chico, jefe de la Unidad de Hemodinámica del hospital Punta Europa de Algeciras. Gutiérrez Chico denunció hace un mes la falta de sintonía existente entre los profesionales de la unidad. Acto seguido presentó su dimisión al gerente del Área, Jesús Fernández, y este le convenció para que permaneciera en el puesto. Fernández le prometió cambios y medidas oportunas a partir de septiembre si revocaba su dimisión, según el doctor Gutiérrez.

Sin embargo, la reacción del gerente ha sido contradictoria. Fernández ha asegurado, a preguntas de la Cadena SER, que no ha cesado en su puesto a ningún jefe de servicio y que "el doctor Gutiérrez está disfrutando de unos días permiso".

El cese de Gutiérrez Chico ha sido conjunto al de otros tres especialistas de la unidad y el de una enfemera. Todos los cesados representaron la denuncia hecha pública el pasado agosto sobre anomalías en el funcionamiento del equipo de hemodinámica. La resolución del Área Sanitaria deja con tan solo cuatro profesionales a una unidad que, hasta primeros de mes, funcionaba con más del doble.

"El gerente me dijo que él era quien decidía quién trabajaba aquí y quién no. Me dijo que nadie le había preguntado si yo podía venir al hospital. Está claro que hay unas fuerzas vivas que tienen ese poder y la dirección del hospital ha cedido ante ellas", ha contado el doctor Gutiérrez sobre las supuestas presiones recibidas.

"Se han cedido a las presiones de los sindicatos y de los caciques locales que llevan erosionando nuestra actividad desde que llegamos", ha especificado Gutiérrez, que ha mostrado su decepción por las piedras que "ha sufrido en el camino una unidad que ha reducido notablemente las listas de espera".

Juan Luis Gutiérrez Chico trabajaba en uno de los tres hospitales que la Cruz Roja tiene en Berlín. Aterrizó en Algeciras cuando se presentó la oportunidad en abril de 2018 de incorporarse a la por entonces neonata unidad de Hemodinámica en el Hospital Punta Europa de Algeciras.